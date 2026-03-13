Отговаривал от войны против Ирана: Politico назвало "скептика" в окружении Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс скептически отнесся к удару по Ирану накануне решения президента Дональда Трампа начать войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Анонимный высокопоставленный чиновник Трампа сообщил, что Вэнс "скептически настроен", "беспокоится об успехе" и "просто выступает" против войны против Ирана.
Другой чиновник сказал, что "его роль заключается в том, чтобы предоставить президенту и администрации, все точки зрения на то, что может произойти, но как только решение принято, он полностью его поддерживает".
Издание отмечает, что скептицизм Вэнса относительно военного участия США, сформированный во время службы в морской пехоте в Ираке, в сочетании с его более сдержанным тоном относительно успехов операции, подпитывает спекуляции о расколе между президентом и его вице-президентом.
В то же время это не первый случай, когда Вэнс, кажется, расходится с Трампом относительно военных действий США.
Когда Соединенные Штаты бомбили хуситов в начале прошлого года, вице-президент написал в секретном чате Signal с другими должностными лицами администрации, что он считает этот шаг "ошибкой".
Новый пример политического разрыва появился после того, как Трамп вспомнил о роли как Вэнса, так и государственного секретаря Марко Рубио, который публично больше поддерживает президента по Ирану.
"Вице-президент постоянно находится в центре внимания людей, которые пытаются навязать ему свои взгляды. В результате было опубликовано множество противоречивых версий взглядов вице-президента, что показывает, что основные СМИ не имеют представления, о чем говорят. Вице-президент - гордый член команды национальной безопасности президента, держит свои советы президенту в тайне", - заявила пресс-секретарь Вэнса Тейлор Ван Кирк.
В то же время пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отметила, что "попытки вбить клин между президентом Трампом и вице-президентом Вэнсом абсолютно ошибочны".
По ее словам, Трамп прислушивается к множеству мнений своей команды по национальной безопасности и в конце концов принимает решения на основе того, что лучше всего для страны и национальной безопасности, а Вэнс "является огромным достоянием для президента и всей администрации".
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В результате ударов в первый день войны был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
В ответ Тегеран начал наносить удары по странам Ближнего Востока - под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и Турция.
Иран также заблокировал прохождение судов через Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире. Это вызвало резкий рост мировых цен на нефть и подорожание логистики из-за повышения стоимости топлива.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты фактически победили в войне против Ирана, а вопрос заключается лишь в том, когда именно завершатся боевые действия.
Трамп также заявил, что рост мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном означает большие прибыли для США.
Кроме того, президент США намекнул на дальнейшие удары по "безумным подонкам" в Иране.