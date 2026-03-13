RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Отговаривал от войны против Ирана: Politico назвало "скептика" в окружении Трампа

13:50 13.03.2026 Пт
3 мин
Кто выступал против операции в Тегеране?
aimg Татьяна Степанова
Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс скептически отнесся к удару по Ирану накануне решения президента Дональда Трампа начать войну.

Анонимный высокопоставленный чиновник Трампа сообщил, что Вэнс "скептически настроен", "беспокоится об успехе" и "просто выступает" против войны против Ирана.

Другой чиновник сказал, что "его роль заключается в том, чтобы предоставить президенту и администрации, все точки зрения на то, что может произойти, но как только решение принято, он полностью его поддерживает".

Издание отмечает, что скептицизм Вэнса относительно военного участия США, сформированный во время службы в морской пехоте в Ираке, в сочетании с его более сдержанным тоном относительно успехов операции, подпитывает спекуляции о расколе между президентом и его вице-президентом.

В то же время это не первый случай, когда Вэнс, кажется, расходится с Трампом относительно военных действий США.

Когда Соединенные Штаты бомбили хуситов в начале прошлого года, вице-президент написал в секретном чате Signal с другими должностными лицами администрации, что он считает этот шаг "ошибкой".

Новый пример политического разрыва появился после того, как Трамп вспомнил о роли как Вэнса, так и государственного секретаря Марко Рубио, который публично больше поддерживает президента по Ирану.

"Вице-президент постоянно находится в центре внимания людей, которые пытаются навязать ему свои взгляды. В результате было опубликовано множество противоречивых версий взглядов вице-президента, что показывает, что основные СМИ не имеют представления, о чем говорят. Вице-президент - гордый член команды национальной безопасности президента, держит свои советы президенту в тайне", - заявила пресс-секретарь Вэнса Тейлор Ван Кирк.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отметила, что "попытки вбить клин между президентом Трампом и вице-президентом Вэнсом абсолютно ошибочны".

По ее словам, Трамп прислушивается к множеству мнений своей команды по национальной безопасности и в конце концов принимает решения на основе того, что лучше всего для страны и национальной безопасности, а Вэнс "является огромным достоянием для президента и всей администрации".

Война США и Израиля против Ирана

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В результате ударов в первый день войны был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

В ответ Тегеран начал наносить удары по странам Ближнего Востока - под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и Турция.

Иран также заблокировал прохождение судов через Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире. Это вызвало резкий рост мировых цен на нефть и подорожание логистики из-за повышения стоимости топлива.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты фактически победили в войне против Ирана, а вопрос заключается лишь в том, когда именно завершатся боевые действия.

Трамп также заявил, что рост мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном означает большие прибыли для США.

Кроме того, президент США намекнул на дальнейшие удары по "безумным подонкам" в Иране.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд ТрампДжей Ди Вэнс