Відмовляв від війни проти Ірану: Politico назвало "скептика" в оточенні Трампа

13:50 13.03.2026 Пт
3 хв
Хто виступав проти операції в Тегерані?
aimg Тетяна Степанова
Відмовляв від війни проти Ірану: Politico назвало "скептика" в оточенні Трампа Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс скептично поставився до удару по Ірану напередодні рішення президента Дональда Трампа розпочати війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Анонімний високопоставлений чиновник Трампа повідомив, що Венс "скептично налаштований", "турбується успіхом" і "просто виступає" проти війни проти Ірану.

Інший чиновник сказав, що "його роль полягає в тому, щоб надати президенту та адміністрації, всі точки зору на те, що може статися, але як тільки рішення прийнято, він повністю його підтримує".

Видання зазначає, що скептицизм Венса щодо військової участі США, сформований під час служби в морській піхоті в Іраку, у поєднанні з його більш стриманим тоном щодо успіхів операції, підживлює спекуляції про розкол між президентом та його віцепрезидентом.

Водночас це не перший випадок, коли Венс, здається, розходиться з Трампом щодо військових дій США.

Коли Сполучені Штати бомбардували хуситів на початку минулого року, віцепрезидент написав у секретному чаті Signal з іншими посадовцями адміністрації, що він вважає цей крок "помилкою".

Новий приклад політичного розриву з'явився після того, як Трамп згадав про роль як Венса, так і державного секретаря Марко Рубіо, який публічно більше підтримує президента щодо Ірану.

"Віцепрезидент постійно перебуває в центрі уваги людей, які намагаються нав'язати йому свої погляди. В результаті було опубліковано безліч суперечливих версій поглядів віцепрезидента, що показує, що основні ЗМІ не мають уявлення, про що говорять. Віцепрезидент - гордий член команди національної безпеки президента, тримає свої поради президенту в таємниці", - заявила речниця Венса Тейлор Ван Кірк.

Водночас речниця Білого дому Анна Келлі зазначила, що "спроби вбити клин між президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом абсолютно помилкові".

За її словами, Трамп прислухається до безлічі думок своєї команди з національної безпеки та зрештою приймає рішення на основі того, що найкраще для країни та національної безпеки, а Венс "є величезним надбанням для президента та всієї адміністрації".

Війна США та Ізраїлю проти Ірану

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль та США розпочали військову операцію проти Ірану. Васлідок ударів у перший день війни було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Тегеран почав завдавати ударів по країнах Близького Сходу - під атаками опинилися Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія, Азербайджан і Туреччина.

Іран також заблокував проходження суден через Ормузьку протоку - один із ключових маршрутів транспортування нафти у світі. Це спричинило різке зростання світових цін на нафту та подорожчання логістики через підвищення вартості пального.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати фактично перемогли у війні проти Ірану, а питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.

Трамп також заявив, що зростання світових цін на нафту на тлі конфлікту з Іраном означає більші прибутки для США.

Окрім того, президент США натякнув на подальші удари по "божевільних покидьках" в Ірані.

