Венс розповів, чи оптимістично налаштований щодо виконання угоди між Ізраїлем і ХАМАС

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час свого візиту до Ізраїля висловив оптимізм щодо угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

"Те, що ми бачили минулого тижня, вселяє в мене великий оптимізм щодо дотримання режиму припинення вогню. Я дуже оптимістично налаштований. Чи можу я сказати зі 100% впевненістю, що це спрацює? Ні", - сказав він на пресконференції.

У той же час Венс відмовився назвати терміни повернення всіх останків ізраїльських заручників та роззброєння ХАМАС, заявивши, що це "потребує трохи часу", і що в Газі мають бути запроваджені структури безпеки та гуманітарної допомоги.

"Якщо ХАМАС не виконає угоду, стануться дуже погані речі. Але я не збираюся робити те, від чого досі відмовлявся президент Сполучених Штатів, а саме встановлювати чіткий термін виконання", - зазначив Венс.

США переймаються угодою між Ізраїлем та ХАМАС

Присутність віцепрезидента США в регіоні має на меті, принаймні частково, забезпечити дотримання угоди прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньяху. Оскільки, пише CNN, деякі посадовці адміністрації Трампа побоюються, що він намагатиметься зірвати її.

Джерела додали, що серед американських чиновників, які брали участь у переговорах, поширена думка, що перемир'я перебуває під найбільшою загрозою в короткостроковій перспективі. Саме тому Венс поїхав у регіон одразу після візиту туди Трампа минулого тижня.

Занепокоєння досягло нового рівня після того, як Ізраїль звинуватив ХАМАС у нападі, в результаті якого загинули двоє солдатів Армії оборони Ізраїлю. Ізраїль відповів хвилями авіаударів, вніслідок яких загинули десятки людей у ​​Газі.