Вэнс рассказал, оптимистично ли настроен насчет соглашения между Израилем и ХАМАС

Вице-президент США Джей Ди Вэнс "оптимистично настроен" относительно соблюдения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего визита в Израиль выразил оптимизм относительно соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
"То, что мы видели на прошлой неделе, вселяет в меня большой оптимизм относительно соблюдения режима прекращения огня. Я очень оптимистично настроен. Могу ли я сказать со 100% уверенностью, что это сработает? Нет", - сказал он на пресс-конференции.
В то же время Вэнс отказался назвать сроки возвращения всех останков израильских заложников и разоружения ХАМАС, заявив, что это "потребует немного времени", и что в Газе должны быть введены структуры безопасности и гуманитарной помощи.
"Если ХАМАС не выполнит соглашение, произойдут очень плохие вещи. Но я не собираюсь делать то, от чего до сих пор отказывался президент Соединенных Штатов, а именно устанавливать четкий срок выполнения", - отметил Вэнс.
Присутствие вице-президента США в регионе имеет целью, по крайней мере частично, обеспечить соблюдение соглашения премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Поскольку, пишет CNN, некоторые чиновники администрации Трампа опасаются, что он будет пытаться сорвать его.
Источники добавили, что среди американских чиновников, участвовавших в переговорах, распространено мнение, что перемирие находится под наибольшей угрозой в краткосрочной перспективе. Именно поэтому Вэнс поехал в регион сразу после визита туда Трампа на прошлой неделе.
Беспокойство достигло нового уровня после того, как Израиль обвинил ХАМАС в нападении, в результате которого погибли двое солдат Армии обороны Израиля. Израиль ответил волнами авиаударов, в результате которых погибли десятки людей в Газе.
Как писало РБК-Украина, Джей Ди Вэнс отправился 20 октября в Израиль, чтобы провести ряд встреч на фоне усилий администрации Трампа сохранить хрупкий мир в регионе.
Во время пребывания в стране у него запланирован ряд встреч, в частности, с премьер-министром и президентом страны, а также с семьями заложников и пленными, которых недавно освободили.
Накануне Вэнс анонсировал, что может посетить Израиль на фоне обострений, которые возникли между Израилем и ХАМАС после подписания соглашения.
В США считают, что следующие 30 дней станут решающими для реализация мирного соглашения президента Дональда Трампа.
Издание Axios отмечает, что соглашение о прекращении войны в Газе - это большое дипломатическое достижение президента США Дональда Трампа.
Однако в его администрации считают, что ситуация между Израилем и ХАМАС настолько шаткая, что только строгий контроль позволит сохранить хрупкий мир.