Вэнс рассказал, оптимистично ли настроен насчет соглашения между Израилем и ХАМАС

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего визита в Израиль выразил оптимизм относительно соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

"То, что мы видели на прошлой неделе, вселяет в меня большой оптимизм относительно соблюдения режима прекращения огня. Я очень оптимистично настроен. Могу ли я сказать со 100% уверенностью, что это сработает? Нет", - сказал он на пресс-конференции.

В то же время Вэнс отказался назвать сроки возвращения всех останков израильских заложников и разоружения ХАМАС, заявив, что это "потребует немного времени", и что в Газе должны быть введены структуры безопасности и гуманитарной помощи.

"Если ХАМАС не выполнит соглашение, произойдут очень плохие вещи. Но я не собираюсь делать то, от чего до сих пор отказывался президент Соединенных Штатов, а именно устанавливать четкий срок выполнения", - отметил Вэнс.

США обеспокоены соглашением между Израилем и ХАМАС

Присутствие вице-президента США в регионе имеет целью, по крайней мере частично, обеспечить соблюдение соглашения премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Поскольку, пишет CNN, некоторые чиновники администрации Трампа опасаются, что он будет пытаться сорвать его.

Источники добавили, что среди американских чиновников, участвовавших в переговорах, распространено мнение, что перемирие находится под наибольшей угрозой в краткосрочной перспективе. Именно поэтому Вэнс поехал в регион сразу после визита туда Трампа на прошлой неделе.

Беспокойство достигло нового уровня после того, как Израиль обвинил ХАМАС в нападении, в результате которого погибли двое солдат Армии обороны Израиля. Израиль ответил волнами авиаударов, в результате которых погибли десятки людей в Газе.