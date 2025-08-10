Венс пояснив, чому Зеленський не повинен окремо зустрічатися з Путіним

В США вважають, що зустріч президента України Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним перед тим, як зустрінуться Путін та президент Дональд Трамп стала б "непродуктивною".

Зокрема Венс заявив, що саме Трамп повинен виступити посередником та звести лідера України з російським диктатором для "врегулювання конфлікту". Тому навряд чи можна буде назвати "продуктивною" зустріч Зеленського та Путіна перед тим, як останній зустрінеться із Трампом.

"Ми, звичайно, говоритимемо з українцями. Сьогодні вранці я розмовляв з ними, Марко також багато з ними спілкувався. Ми підтримуватимемо цей діалог. Але в основі цього - необхідність, щоб президент змусив президента Путіна та президента Зеленського справді сісти за стіл та розібратися у розбіжностях", - пояснив він.

Венс додав, що США засуджують російське вторгнення, але зараз треба перш за все "встановити мир".

"Ми, звичайно, засуджуємо вторгнення. Нам не подобається, що ситуація дійшла такого. Але треба встановити мир. І єдиний спосіб досягти миру - це сісти та поговорити. Не можна просто вказувати пальцем і говорити: "Ви не праві, ми маємо рацію". Шлях до миру - це коли рішучий лідер сідає та змушує людей домовитися", - заявив віцепрезидент.