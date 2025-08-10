ua en ru
Вэнс объяснил, почему Зеленский не должен отдельно встречаться с Путиным

США, Воскресенье 10 августа 2025 19:27
Вэнс объяснил, почему Зеленский не должен отдельно встречаться с Путиным
Автор: Антон Корж

В США считают, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным перед тем, как встретятся Путин и президент Дональд Трамп стала бы "непродуктивной".

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В частности Вэнс заявил, что именно Трамп должен выступить посредником и свести лидера Украины с российским диктатором для "урегулирования конфликта". Поэтому вряд ли можно будет назвать "продуктивной" встречу Зеленского и Путина перед тем, как последний встретится с Трампом.

"Мы, конечно, будем говорить с украинцами. Сегодня утром я разговаривал с ними, Марко также много с ними общался. Мы будем поддерживать этот диалог. Но в основе этого - необходимость, чтобы президент заставил президента Путина и президента Зеленского действительно сесть за стол и разобраться в разногласиях", - пояснил он.

Вэнс добавил, что США осуждают российское вторжение, но сейчас надо прежде всего "установить мир".

"Мы, конечно, осуждаем вторжение. Нам не нравится, что ситуация дошла до такого. Но надо установить мир. И единственный способ достичь мира - это сесть и поговорить. Нельзя просто указывать пальцем и говорить: "Вы не правы, мы правы". Путь к миру - это когда решительный лидер садится и заставляет людей договориться", - заявил вице-президент.

Напомним, что 8 августа Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске. Она пройдет 15 августа. Перед этим американский лидер не исключил обмена территориями между государствами.

Отметим, участие Зеленского в саммите не предусматривалось. Но СМИ со ссылкой на источники в Белом доме пишут, что вариант участия Зеленского в саммите все же прорабатывается американской администрацией.

