Як стверджують інсайдери ЗМІ в українській владі, Зеленський наказав "заморозити" інтенсивну кампанію ударів по нафтових танкерах саме після звернення Венса.

Білий дім нібито був невдоволений тим, що Україна ще більше дестабілізує нафтові ринки, а також завдає шкоди американським компаніям. Як відомо, під удари ЗСУ потрапляли і танкери, що перевозили нафту з Казахстану до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в російському порту Новоросійськ.

Після дзвінка Венса до Зеленського, який відбувся 31 липня, Сили оборони більше жодного разу не били по суднах поблизу терміналу КТК.

За словами інсайдерів, президент України пообіцяв зупинити атаки на інфраструктуру КТК або неросійські судна, якщо вони не перебуватимуть під українськими санкціями та не перевозитимуть російську нафту чи інші російські вантажі.

"Ми дослухаємося до наших американських партнерів", - заявив ЗМІ високопоставлений український чиновник.

Він також додав, що Київ створив відповідні "механізми" у відповідь на запит США.

Окрім того, відомо, що саме КТК був однією з головних тем розмов України з урядами США та Казахстану.