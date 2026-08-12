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Вэнс попросил Зеленского прекратить атаки на танкеры в Черном море, - FT

09:45 12.08.2026 Ср
2 мин
Как на этот призыв отреагировал президент Украины?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Джей Ди Вэнс, вице-президент США (Getty Images)

31 июля вице-президент США Джей Ди Вэнс позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой остановить удары ВСУ по танкерам в акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как утверждают инсайдеры СМИ в украинских властях, Зеленский приказал "заморозить" интенсивную кампанию ударов по нефтяным танкерам именно после обращения Вэнса.

Белый дом якобы был недоволен тем, что Украина еще больше дестабилизирует нефтяные рынки, а также наносит ущерб американским компаниям. Как известно, под удары ВСУ попадали и танкеры, которые перевозили нефть из Казахстана в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в российском порту Новороссийск.

После звонка Вэнса к Зеленскому, который состоялся 31 июля, Силы обороны больше ни разу не били по судам вблизи терминала КТК.

По словам инсайдеров, президент Украины пообещал остановить атаки на инфраструктуру КТК или нероссийские суда, если они не будут под украинскими санкциями и не будут перевозить российскую нефть или другие российские грузы.

"Мы прислушиваемся к нашим американским партнерам", - заявил СМИ высокопоставленный украинский чиновник.

Он также добавил, что Киев создал соответствующие "механизмы" в ответ на запрос США.

Кроме того, известно, что именно КТК была одной из главных тем разговоров Украины с правительствами США и Казахстана.

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