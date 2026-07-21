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Казахстан не постачатиме нафту до терміналу на Чорному морі

17:49 21.07.2026 Вт
2 хв
Через КТК проходить до 80% експорту сирої нафти цієї країни
aimg Олена Бджола
Казахстан не постачатиме нафту до терміналу на Чорному морі Фото: Термінал Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська (wikipedia.org)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Казахстан змушений припинити транспортування сирої нафти до свого головного експортного терміналу. Причини - у його розташуванні та танкерах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg,

Казахстан припиняє постачання нафти на КТК

Серія атак на нафтові танкери у Чорному морі ставить під загрозу експорт Казахстану, пише видання.

"Термінал Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу російського порту Новоросійськ мав припинити приймати трубопровідні поставки 21 липня. Адже танкерні компанії надто нервують, щоб відправляти свої судна на об'єкт", - повідомили два джерела, обізнані з цим питанням.

Наразі неясно, зазначає Bloomberg, чи розпочалося анонсоване призупинення.

Виробництво нафти у Казахстані

Виробники нафти в Казахстані також будуть змушені скоротити видобуток. Це станеться, якщо трубопровідні поставки до КТК призупиняться до кінця цього тижня, кажуть джерела.

Ці збої відбуваються на тлі майже повної зупинки поставок сирої нафти через Ормузьку протоку. Тому що воєнні дії між США та Іраном поновилися, а єменські хусити загрожують саудівському експорту з Червоного моря.

Що відомо про КТК

Термінал КТК - найбільший ринок експорту нафти з Казахстану, на який припадає близько 80% потоків сирої нафти в країні.

Переважно з проєктів у партнерстві з міжнародними нафтовими гігантами:

  • Chevron Corp.,
  • ExxonMobil Holdings Corp.,
  • Shell Plc.

Чим загрожує призупинення поставок

Казахстан є другим за величиною постачальником нафти до Європи. Скорочення його потоків зашкодить регіональним НПЗ у той час, коли вони прагнуть замінити постачання з Перської затоки, каже Bloomberg.

Україна не взяла на себе прямої відповідальності за удари, в яких брали участь західні судна. Хоча було оприлюднено інформацію про кілька нападів на неназвані нафтові танкери в Чорному морі останніми днями, йдеться у статті.

"Хоча термінал КТК знаходиться в Росії, експорт з об'єкта не підпадає під західні санкції", - зазначили у Bloomberg.

Нагадаємо, що Казахстан на початку липня обмежив перетин кордону для автомобілів до одного разу на добу. Причина - необхідність зупинити масове вивезення пального з країни.

Казахстан наприкінці червня вимушено скоротив видобуток нафти після того, як було зупинено роботу газопереробного заводу у Росії. Йдеться про Оренбурзький ГПЗ.

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