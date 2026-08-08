Україна погодилася не атакувати неросійські танкери в Чорному морі, - Bloomberg

Україна погодилася не завдавати ударів по деяких неросійських нафтових танкерах та об’єктах інфраструктури Чорного моря, що мають критичне значення для експорту казахстанської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами представника уряду США, Україна створила контактні пункти, щоб комерційні перевізники могли обмінюватися інформацією та забезпечувати безпечне проходження суден.

Ця домовленість, досягнута після зустрічі високопосадовців уряду США з керівництвом України, є потенційно важливим кроком у напрямку збільшення обсягів поставок нафти в регіоні після того, як низка нещодавніх атак на судна поблизу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську (Росія) призвела до охолодження активності.

Термінал КТК має вирішальне значення для постачання казахстанської нафти на ринок, оскільки ця центральноазіатська країна не має значних потужностей для експорту нафти альтернативними маршрутами.

Зазвичай через КТК проходить близько 2 % світових поставок сирої нафти, а європейські нафтопереробні заводи значною мірою залежать від обсягів поставок із цього регіону.

Україна посилила свою кампанію проти російських нафтових портів у рамках війни, що розпочалася з вторгнення Москви у 2022 році, включаючи атаки на судна біля терміналу КТК, що призвело до перебоїв у навантаженні та зупинки деяких операцій, оскільки судновласники почали уникати цього району.

Це сталося в час, коли світ не може собі дозволити подальших перебоїв у глобальних нафтових потоках, оскільки війна в Ірані та скорочення обсягів поставок через Ормузьку протоку вже призводять до дефіциту нафти на ринку.

Зростання цін на нафту та пальне поширилося по всій світовій економіці та спричинило зростання цін на заправках у США напередодні проміжних виборів у листопаді, результат яких, як очікується, залежатиме від економічних побоювань виборців.

Згідно з угодою, досягнутою за посередництва США, Україна зобов’язалася утримуватися від нападів на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму та неросійські судна, що прямують до терміналу, за умови, що ці судна не підпадають під українські санкції та не перевозять російські вантажі.

Київ також надає інструкції вантажовідправникам, у яких роз’яснюється, які саме судна можуть стати об’єктом атак. За умовами домовленості, судна не можуть підпадати під українські санкції, не повинні перевозити російську нафту чи інші вантажі та не можуть належати російським фізичним або юридичним особам.

За словами співрозмовника видання, Україна залишається в тісному контакті з американськими компаніями та адміністрацією Трампа з усіх питань, пов’язаних із безпекою та захистом комерційного судноплавства.