Оскільки двотижневе перемир'я закінчується в середу, 22 квітня, незрозуміло, які кроки Іран та США зроблять далі.

Американський посадовець розповів виданню, що переговори можуть поновитися в будь-який момент, хоча президент США Дональд Трамп натякнув, що не хоче продовжувати перемир'я без довгострокової угоди.

NYT пише, що речник іранського МЗС Есмаїл Багаї заявив, що Іран ще не вирішив, чи їхати взагалі до Пакистану. Він звинуватив у цьому "суперечливі повідомлення, непослідовну поведінку та неприйнятні дії з боку американської сторони".

Водночас двоє високопоставлених іранських чиновників заявили, що делегація Ірану планує відправитися до Пакистану для відновлення переговорів.

За їхніми словами, речник іранського парламенту Мохаммад-Багер Галібаф візьме участь у переговорах, якщо там буде присутній Венс.

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном, який завершився в Ісламабаді (Пакистан) 12 квітня, не приніс значущих результатів.

Пісня них Джей Ді Венс повідомив, що переговори тривали понад 21 годину, але сторони не змогли досягти угоди, оскільки Тегеран не надав твердих гарантій відмови від розробки ядерної зброї.