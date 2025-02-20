Венс похвалив Трампа і заявив, що "ми на порозі миру в Європі"

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що завдяки адміністрації США "ми перебуваємо на порозі миру в Європі". При цьому він не надав жодних доказів сказаному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За його словами, президент США Дональд Трамп був сповнений рішучості "принести мир у цю нескінченну війну".

"Я думаю, що президент Трамп, те, що робить його таким ефективним переговірником, і я бачив це в приватній бесіді, це те, що він нічого не прибирає зі столу... Все на столі. І, звичайно, це змушує голови в Америці вибухати, тому що вони кажуть: "Чому ви розмовляєте з Росією?" - сказав він.

Венс, зокрема, поставив риторичне запитання: як ви збираєтеся закінчити війну, якщо ви не говорите з Росією.

"Ви повинні поговорити з усіма, хто бере участь у бойових діях", - додав він.

Водночас, за його словами, Трамп "розуміє, що багато з цих питань складні, і що для їхнього вирішення знадобиться розумний державний діяч".