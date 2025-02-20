Вэнс похвалил Трампа и заявил, что "мы на пороге мира в Европе"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что благодаря администрации США "мы находимся на пороге мира в Европе". При этом он не предоставил никаких доказательств сказанному.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По его словам, президент США Дональд Трамп был полон решимости "принести мир в эту бесконечную войну".

"Я думаю, что президент Трамп, то, что делает его таким эффективным переговорщиком, и я видел это в частной беседе, это то, что он ничего не убирает со стола… Все на столе. И, конечно, это заставляет головы в Америке взрываться, потому что они говорят: "Почему вы разговариваете с Россией?" - сказал он.

Вэнс, в чстности, задался риторическим вопросом: как вы собираетесь закончить войну, если вы не говорите с Россией.

"Вы должны поговорить со всеми, кто участвует в боевых действиях", - добавил он.

При этом, по его словам, Трамп "понимает, что многие из этих вопросов сложные, и что для их решения потребуется умный государственный деятель".