Вэнс похвалил Трампа и заявил, что "мы на пороге мира в Европе"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что благодаря администрации США "мы находимся на пороге мира в Европе". При этом он не предоставил никаких доказательств сказанному.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По его словам, президент США Дональд Трамп был полон решимости "принести мир в эту бесконечную войну".
"Я думаю, что президент Трамп, то, что делает его таким эффективным переговорщиком, и я видел это в частной беседе, это то, что он ничего не убирает со стола… Все на столе. И, конечно, это заставляет головы в Америке взрываться, потому что они говорят: "Почему вы разговариваете с Россией?" - сказал он.
Вэнс, в чстности, задался риторическим вопросом: как вы собираетесь закончить войну, если вы не говорите с Россией.
"Вы должны поговорить со всеми, кто участвует в боевых действиях", - добавил он.
При этом, по его словам, Трамп "понимает, что многие из этих вопросов сложные, и что для их решения потребуется умный государственный деятель".
"Я действительно верю, что мы находимся на пороге мира в Европе впервые за три года", - резюмировал Вэнс.
Война в Украине
Еще до инаугурации президент США Дональд Трамп отличался неординарными заявлениями по Украине. В них он продвигал главный тезис - окончание войны РФ против Украины.
И если до инаугурации речь шла про 24 часа в контексте развязки боевых действий, то по данным WSJ на конец января, Трамп поручил спецпосланнику США Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней.
А недавние заявления Трампа, в которых он называет Зеленского "диктатором" и озвучивает его рейтинг среди украинцев якобы на уровне 4%, хотя недавние опросы говорят о 57%, совсем нпомнинают российскую пропаганду.
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