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Вэнс похвалил Трампа и заявил, что "мы на пороге мира в Европе"

Украина, Четверг 20 февраля 2025 19:45
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Вэнс похвалил Трампа и заявил, что "мы на пороге мира в Европе" Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что благодаря администрации США "мы находимся на пороге мира в Европе". При этом он не предоставил никаких доказательств сказанному.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, президент США Дональд Трамп был полон решимости "принести мир в эту бесконечную войну".

"Я думаю, что президент Трамп, то, что делает его таким эффективным переговорщиком, и я видел это в частной беседе, это то, что он ничего не убирает со стола… Все на столе. И, конечно, это заставляет головы в Америке взрываться, потому что они говорят: "Почему вы разговариваете с Россией?" - сказал он.

Вэнс, в чстности, задался риторическим вопросом: как вы собираетесь закончить войну, если вы не говорите с Россией.

"Вы должны поговорить со всеми, кто участвует в боевых действиях", - добавил он.

При этом, по его словам, Трамп "понимает, что многие из этих вопросов сложные, и что для их решения потребуется умный государственный деятель".

"Я действительно верю, что мы находимся на пороге мира в Европе впервые за три года", - резюмировал Вэнс.

Война в Украине

Еще до инаугурации президент США Дональд Трамп отличался неординарными заявлениями по Украине. В них он продвигал главный тезис - окончание войны РФ против Украины.

И если до инаугурации речь шла про 24 часа в контексте развязки боевых действий, то по данным WSJ на конец января, Трамп поручил спецпосланнику США Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней.

А недавние заявления Трампа, в которых он называет Зеленского "диктатором" и озвучивает его рейтинг среди украинцев якобы на уровне 4%, хотя недавние опросы говорят о 57%, совсем нпомнинают российскую пропаганду.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине Джей Ди Вэнс
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