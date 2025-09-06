Вэнс угрожает уничтожать венесуэльские картели силами армии США

США готовятся к решительным ударам по наркокартелям. Масштабная военная операция предусматривает привлечение сил армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента США Джей Ди Венса и CNN .

По данным источников CNN, американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность ударов по картелям в Венесуэле.

Как сообщает издание, недавний удар по катеру, в результате которого погибли 11 наркоторговцев, отражает новую стратегию и является лишь началом более масштабной кампании, цель которой - очищение региона от наркотрафика и потенциальное устранение президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти.

Чиновники Белого дома отмечают, что за последние недели США перебросили в Карибский бассейн значительные военные силы, что отчасти является сигналом для Мадуро.

Анонимные источники издания сообщили, что корабли, вооруженные ракетами "Томагавк", ударная подводная лодка, ряд самолетов и более 4000 американских моряков и морских пехотинцев уже находятся у берегов Венесуэлы.

По данным источника, Трамп уже разрешил военным проводить смертоносные операции против картелей, которые его администрация официально объявила террористическими группировками.

Между тем Вэнс заявил, что операции против картелей это лучшее применение военной силы США.

"Уничтожение членов картелей, которые травят наших сограждан, - это самое высокое и лучшее применение наших вооруженных сил", - подчеркнул он.