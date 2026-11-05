Венс переконував Трампа домовитись з Іраном

За словами джерел, Венс очолював групу в оточенні Трампа, яка радила досягти угоди з Іраном і припинити війну. Більшість високопосадовців з оточення президента поділяли його погляди.

Віце-президент також приватно звинуватив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в тому, що той "помиляється в усьому" щодо Ірану.

Венс попереджав, що війна вкрай непопулярна і може коштувати республіканцям перемоги на виборах.

Що Венс сказав після виборів

"Причина нашої поразки - це війна", - написав Венс.

"Сам президент сказав це минулої ночі. Якщо ви хочете стверджувати, що воно того вартувало, що втрата Сенату на наступні 6 років була того варта, то зробіть це. ... Але всі знають, чому ми програли. І будь-яка чесна розмова про те, куди ми рухаємося далі, має починатися звідти", - додав він.

Також Венс назвав відносини США з Ізраїлем серйозною перешкодою для республіканців.

Що відповів Трамп

У середу Трамп сказав журналістам, що аналіз Венса був "значною мірою правдивим". За його словами, війна призвела до зростання цін на газ.

"У нас не було вибору. Ви не можете дозволити Ірану мати ядерну зброю", - наголосив президент. Він додав, що зробить це знову, якщо доведеться.

Трампа також запитали, коли він збирається завершити війну.

"Коли захочу. Але це потрібно зробити правильно, бо вони не можуть мати ядерної зброї", - відповів він.

Раніше, за даними джерел, Трамп усе ще схилявся до відновлення війни. У якийсь момент він розглядав можливість завдати ударів до проміжних виборів, як і наполягав Нетаньяху.

Врешті президент вирішив почекати. Але всупереч порадам головних радників він підтримав Нетаньяху на виборах в Ізраїлі минулого тижня.

Що відомо про плани щодо Ірану

Американські військові завершують підготовку до можливого відновлення великих бойових операцій в Ірані. Серед іншого, до регіону направляють додаткові ресурси, кажуть американські чиновники.

Водночас катарські посередники працюють над тим, щоб США та Іран підтримали проєкт угоди. За словами регіональних джерел, це має не допустити повернення до бойових дій і, можливо, відновити прямі переговори найближчими днями.

Ще перед виборами посередники запитали у Білого дому, що робитиме Трамп у разі програшу. Як розповіло джерело, обізнане з ситуацією, радники президента не могли підтвердити жодного з варіантів.

"Ми всім сказали, що спочатку хочемо побачити, як для нас закінчаться вибори", - сказав американський чиновник.

Іранські чиновники святкували поразку Трампа на виборах і заявили, що це показує, що вони виграють війну.

"Іранська нація завдала Трампу стратегічної поразки на полі бою та в Ормузі - і політичної поразки у Вашингтоні. Тим часом американці застрягли з рахунками за його війну. Будь-хто, хто повстане проти Ірану, заплатить ціну - від поля бою до власного порогу", - написав на X секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї.

Дипломати, залучені до посередницьких зусиль, радники Трампа та експерти з Близького Сходу кажуть, що злорадство Ірану може підвищити ймовірність повернення президента до війни.

Як повідомляло РБК-Україна, в адміністрації Трампа після виборів не можуть визначитися, що робити з Іраном.

За даними The Wall Street Journal, одні чиновники радять завдати нових ударів і потім укласти мир, інші - згорнути операцію.