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"Масштабна катастрофа": республіканці критикують Трампа і закликають змінити курс

10:11 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
"Масштабна катастрофа": республіканці критикують Трампа і закликають змінити курс Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Після поразки на виборах республіканці та політичні консультанти закликали президента США Дональда Трампа переглянути підходи до управління країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наразі Трампа закликають до оновлення команди Білого дому, посилення дисципліни та відмови від рішень, які призвели до негативних результатів. Серед таких кроків називають війну з Іраном і запровадження тарифів.

Республіканський стратег Джон Фіхері охарактеризував підсумки голосування як "масштабну катастрофу" для американського президента.

"Йому потрібно повністю оновити свою команду. Відтепер з кожним днем він ставатиме дедалі політично безпораднішим", - вважає Фіхері.

Водночас, як пише Reuters, перехід контролю над Конгресом до демократів значно обмежить можливості Трампа. Зокрема, вони зможуть блокувати його законодавчі пропозиції, ініціювати розслідування діяльності адміністрації та перешкоджати затвердженню кандидатів на державні посади.

"Очікується, що це підштовхне Трампа, який і без того активно використовував свої виконавчі повноваження, до ще ширшого застосування односторонніх заходів", - йдеться в матеріалі.

Один із високопосадовців американської адміністрації розповів, що в Білому домі вже очікують на відхід частини співробітників, можливі зміни у складі уряду та перевірки з боку демократів.

"Зараз перебувати тут просто нестерпно. Моральний дух настільки низький, наскільки це взагалі можливо", - заявив чиновник.

Водночас причини невдоволення республіканців не обмежувалися зовнішньою політикою. Як розповів партійний політичний консультант, ще влітку виборці критикували Трампа за те, що він зосередився на будівництві бальної зали в Білому домі та оновленні урядових споруд у Вашингтоні.

"Якщо наступні два роки Трамп говоритиме про ту саму нісенітницю, на наступних виборах нас знову розгромлять", - прогнозує консультант.

Раніше РБК-Україна розповідало, що президент США розкрив головну причину поразки республіканців на виборах.

А в Білому домі заявили, що демократи нібито не зможуть "скасувати досягнення" Трампа.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Республіканська партія США
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