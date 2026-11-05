Вэнс убеждал Трампа договориться с Ираном

По словам источников, Вэнс возглавлял группу в окружении Трампа, которая советовала достичь соглашения с Ираном и прекратить войну. Большинство высокопоставленных должностных лиц из окружения президента разделяли его взгляды.

Вице-президент также частно обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что тот "ошибляется во всем" в отношении Ирана.

Вэнс предупреждал, что война крайне непопулярна и может стоить республиканцам победы на выборах.

Что Вэнс сказал после выборов

"Причина нашего поражения - это война", - написал Вэнс.

"Сам президент сказал это минувшей ночью. Если вы хотите утверждать, что оно того стоило, что потеря Сената на следующие 6 лет того стоила, то сделайте это. ... Но все знают, почему мы проиграли. И любой честный разговор о том, куда мы двигаемся дальше, должен начинаться оттуда", - добавил он.

Также Вэнс назвал отношения США с Израилем серьезным препятствием для республиканцев.

Что ответил Трамп

В среду Трамп сказал журналистам, что анализ Венса был "в значительной степени правдив". По его словам, война привела к росту цен на газ.

"У нас не было выбора. Вы не можете разрешить Ирану иметь ядерное оружие", - подчеркнул президент. Он добавил, что сделает это снова, если придется.

Трампа также спросили, когда он намерен завершить войну.

"Когда захочу. Но это нужно сделать правильно, потому что у них нет ядерного оружия", - ответил он.

Ранее, по данным источников, Трамп все еще склонялся к возобновлению войны. В какой-то момент он рассматривал возможность нанести удары до промежуточных выборов, как и настаивал Нетаньяху.

В конце концов, президент решил подождать. Но вопреки советам главных советников, он поддержал Нетаньяху на выборах в Израиле на прошлой неделе.

Что известно о планах по Ирану

Американские военные завершают подготовку к возможному возобновлению крупных боевых операций в Иране. Среди прочего в регион направляют дополнительные ресурсы, говорят американские чиновники.

В то же время, катарские посредники работают над тем, чтобы США и Иран поддержали проект соглашения. По словам региональных источников, это должно не допустить возвращения к боевым действиям и, возможно, возобновить прямые переговоры в ближайшие дни.

Еще перед выборами посредники спросили у Белого дома, что будет делать Трамп в случае проигрыша. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, советники президента не могли подтвердить ни одного из вариантов.

"Мы всем сказали, что сначала хотим увидеть, как для нас закончатся выборы", - сказал американский чиновник.

Иранские чиновники праздновали поражение Трампа на выборах и заявили, что это показывает, что они выиграют войну.

"Иранская нация нанесла Трампу стратегическое поражение на поле боя и в Ормузе - и политическое поражение в Вашингтоне. Между тем американцы застряли со счетами за его войну. Любой, кто восстанет против Ирана, заплатит цену - от поля боя до собственного порога", - написал на X секретарь.

Дипломаты, вовлеченные в посреднические усилия, советники Трампа и эксперты по Ближнему Востоку говорят, что злорадство Ирана может повысить вероятность возвращения президента к войне.

Как сообщало РБК-Украина,в администрации Трампа после выборов не могут определиться, что делать с Ираном.

По данным The Wall Street Journal, одни чиновники советуют нанести новые удары и затем заключить мир, другие - свернуть операцию.