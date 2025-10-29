Венс: момент для миру настав, але Трамп не може змусити Україну і РФ завершити війну
Президент США Дональд Трамп здатний допомогти Україні та Росії наблизитися до завершення війни, але змушувати сторони він не може.
Як передає РБК-Україна, про це в ефірі подкасту Pod Force One заявив віце-президент США Джей Ді Венс.
На думку Венса, Україна і Росія досягли "точки зниження вигоди" в контексті війни. Зокрема, територія, яку захоплюють росіяни, дуже незначна, при цьому РФ втрачає дуже багато солдатів. У той же час українці "страждають від дуже багатьох проблем", зокрема з енергетичною інфраструктурою.
"Ми дійсно віримо, що настав момент, коли в інтересах і Росії, і України припинити бойові дії. Але президент (Трамп - ред.) може тільки "відчинити двері", він не може примусити жодну зі сторін увійти в них", - додав віцепрезидент США.
Також Венс розповів, що раніше вірив у те, що війна Росії проти України триватиме ще 15 років, як у випадку з В'єтнамом.
Тиск Трампа
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже кілька разів намагався натиснути на Україну, хоч українські чиновники неодноразово висловлювали готовність до миру.
Зокрема, американський лідер призупиняв постачання Україні всієї військової допомоги після того, як він посварився з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.
Також після сварки президент США звинувачував свого українського колегу в тому, що той нібито не хоче миру.
При цьому зараз Трамп через кілька місяців погроз ввів проти Росії санкції. Обмеження були спрямовані на "Роснефть" і "Лукойл", а також їхні дочірні компанії.
Учора, 28 жовтня, Reuters писало про те, що індійські нафтопереробні заводи почали припиняти купівлю російської нафти у зв'язку з санкціями США.