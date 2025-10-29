Венс: момент для миру настав, але Трамп не може змусити Україну і РФ завершити війну

Президент США Дональд Трамп здатний допомогти Україні та Росії наблизитися до завершення війни, але змушувати сторони він не може.

На думку Венса, Україна і Росія досягли "точки зниження вигоди" в контексті війни. Зокрема, територія, яку захоплюють росіяни, дуже незначна, при цьому РФ втрачає дуже багато солдатів. У той же час українці "страждають від дуже багатьох проблем", зокрема з енергетичною інфраструктурою.

"Ми дійсно віримо, що настав момент, коли в інтересах і Росії, і України припинити бойові дії. Але президент (Трамп - ред.) може тільки "відчинити двері", він не може примусити жодну зі сторін увійти в них", - додав віцепрезидент США.

Також Венс розповів, що раніше вірив у те, що війна Росії проти України триватиме ще 15 років, як у випадку з В'єтнамом.