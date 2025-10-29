ua en ru
Вэнс: момент для мира настал, но Трамп не может заставить Украину и РФ завершить войну

Вашингтон, Среда 29 октября 2025 16:02
Фото: Джей Ди Вэнс, вице-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп способен помочь Украине и России приблизиться к завершению войны, но заставлять стороны он не может.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире подкаста Pod Force One заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По мнению Вэнса, Украина и Россия достигли "точки снижения выгоды" в контексте войны. В частности, территория, которую захватывают россияне, очень незначительная, при этом РФ теряет очень много солдат. В то же время украинцы "страдают от очень многих проблем", в том числе с энергетической инфраструктурой.

"Мы действительно верим, что настал момент, когда в интересах и России, и Украины прекратить боевые действия. Но президент (Трамп - ред.) может только "открыть дверь", он не может заставить ни одну из сторон войти в них", - добавил вице-президент США.

Также Вэнс рассказал, что ранее верил в то, что война России против Украины будет продолжаться еще 15 лет, как в случае со Вьетнамом.

Давление Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп уже несколько раз пытался надавить на Украину, хоть украинские чиновники неоднократно высказывали готовность к миру.

В частности, американский лидер приостанавливал поставки Украине всей военной помощи после того, как он поссорился с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

Также после ссоры президент США обвинял своего украинского коллегу в том, что тот якобы не хочет мира.

При этом сейчас Трамп спустя несколько месяцев угроз ввел против России санкции. Ограничения были направлены на "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние компании.

Вчера, 28 октября, Reuters писало о том, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали прекращать покупку российской нефти в связи с санкциями США.

