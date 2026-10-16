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Венс, Кушнер та Віткофф просили Зеленського не атакувати російські НПЗ, - NYT

08:49 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: Володимир Зеленський, Джаред Кушнер та Стів Віткофф (Getty Images)

Віце-президент США Джей Ді Венс та спецпосланники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер останніми місяцями зверталися до президента України Володимира Зеленського з проханням не завдавати ударів по російським НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами джерел видання, протягом останніх місяців Віткофф та Кушнер, а також Венс, просили Зеленського не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

Раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляла, що США шість разів зверталися до України з проханням припинити атаки на російські енергетичні об’єкти з моменту зустрічі президента США Дональда Трампа із Зеленським на полях Генеральної Асамблеї ООН у вересні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вимагає, щоб Україна негайно припинила удари по російських нафтопереробних заводах.

В українській владі позицію чітко окреслили: поінформоване джерело РБК-Україна запевнило, що атаки на НПЗ триватимуть, доки не буде енергетичного перемир'я.

Водночас Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією, однак обидві сторони заявили, що нічого не знають про такі домовленності.

При цьому Україна погодилася на енергетичне перемир'я, але Росія вкотре атакувала українські енергооб'єкти.

Тоді Зеленський заявив, що Україна відновлює удари по російських НПЗ.

Трамп розкритикував відновлення українських ударів по нафтопереробних заводах Росії і назвав такі атаки "ганьбою".

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