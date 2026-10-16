Венс, Кушнер та Віткофф просили Зеленського не атакувати російські НПЗ, - NYT

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вимагає, щоб Україна негайно припинила удари по російських нафтопереробних заводах.

В українській владі позицію чітко окреслили: поінформоване джерело РБК-Україна запевнило, що атаки на НПЗ триватимуть, доки не буде енергетичного перемир'я.

Водночас Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією, однак обидві сторони заявили, що нічого не знають про такі домовленності.

При цьому Україна погодилася на енергетичне перемир'я, але Росія вкотре атакувала українські енергооб'єкти.

Тоді Зеленський заявив, що Україна відновлює удари по російських НПЗ.

Трамп розкритикував відновлення українських ударів по нафтопереробних заводах Росії і назвав такі атаки "ганьбою".