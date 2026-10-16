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Вэнс, Кушнер и Уиткофф просили Зеленского не атаковать российские НПЗ, - NYT

08:49 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: Владимир Зеленский, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Венс и спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в последние месяцы обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не наносить удары по российским НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников издания, в течение последних месяцев Уиткофф и Кушнер, а также Вэнс, просили Зеленского не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США шесть раз обращались в Украину с просьбой прекратить атаки на российские энергетические объекты с момента встречи президента США Дональда Трампа с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Украина немедленно прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В украинских властях позицию четко обозначили: информированный источник РБК-Украина заверил, что атаки на НПЗ будут продолжаться до тех пор, пока не будет энергетического перемирия.

В то же время Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией, однако обе стороны заявили, что ничего не знают о таких договоренностях.

При этом Украина согласилась на энергетическое перемирие, но Россия в очередной раз атаковала украинские энергообъекты.

Тогда Зеленский заявил, что Украина возобновляет удары по российским НПЗ.

Трамп раскритиковал возобновление украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам России и назвал такие атаки "позором" .

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