Венс і Рубіо накинулися на NBC News за матеріал про Україну та розкол в команді Трампа

Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В США назвали "фейком" публікацію американських ЗМІ про те, що у команді президента Дональда Трампа "виник розкол" через питання припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис державного секретаря США Марко Рубіо та допис віцепрезидента США Джей Ді Венса в X (Twitter).

Зокрема Рубіо назвав матеріал американського видання NBC News щодо вимог міністра армії США Деніела Дрісколла в Києві та "розкол в адміністрації Трампа" нібито черговим "прикладом тривалої серії повністю фейкових новин".

"Ця історія - лише черговий приклад тривалої серії повністю фейкових новин, які стверджують про розкол в адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують", - написав він.

На публікацію відреагував також Венс, який репостнув допис Рубіо та заявив, що "ЗМІ брешуть".

"ЗМІ брешуть, щоб зірвати порядок денний президента. Це справді так просто", - сказано у його повідомленні.

"Розкол" у Білому домі?

Зазначимо, що за даними американського видання NBC News, міністр Дрісколл під час візиту до України попередив українських офіційних осіб у Києві, що українські Збройні сили нібито зіткнулися з важкою ситуацією на полі бою і зазнають неминучої поразки від російських військ.

Щобільше, видання повідомило, що "українське питання" стало причиною для конфлікту двох конкуруючих угруповань у Білому домі. До одного з них належать віцепрезидент Венс та спецпосланець Трампа Стів Віткофф, до іншого - держсекретар Рубіо.

Угруповання Венса-Віткоффа планує "здати" Україну росіянам, змусивши Київ піти на "мир". Тоді як група Рубіо та інших політичних діячів, які займають більш реалістичну позицію, вважають, що тиснути потрібно на Росію. Сам Трамп, стверджує видання, не має власної думки з цього приводу.

