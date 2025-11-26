Вэнс и Рубио набросились на NBC News за материал об Украине и расколе в команде Трампа

В частности Рубио назвал материал американского издания NBC News относительно требований министра армии США Дэниела Дрисколла в Киеве и "раскол в администрации Трампа" якобы очередным "примером длительной серии полностью фейковых новостей".

"Эта история - лишь очередной пример длительной серии полностью фейковых новостей, которые утверждают о расколе в администрации Трампа относительно того, как прекратить войну в Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально выдумывают", - написал он.

На публикацию отреагировал также Вэнс, который репостнул сообщение Рубио и заявил, что "СМИ врут".

"СМИ врут, чтобы сорвать повестку дня президента. Это действительно так просто", - сказано в его сообщении.