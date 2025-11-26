Венс і Рубіо накинулися на NBC News за матеріал про Україну та розкол в команді Трампа

В США назвали "фейком" публікацію американських ЗМІ про те, що у команді президента Дональда Трампа "виник розкол" через питання припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис державного секретаря США Марко Рубіо та допис віцепрезидента США Джей Ді Венса в X (Twitter).

Зокрема Рубіо назвав матеріал американського видання NBC News щодо вимог міністра армії США Деніела Дрісколла в Києві та "розкол в адміністрації Трампа" нібито черговим "прикладом тривалої серії повністю фейкових новин".

"Ця історія - лише черговий приклад тривалої серії повністю фейкових новин, які стверджують про розкол в адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують", - написав він.

На публікацію відреагував також Венс, який репостнув допис Рубіо та заявив, що "ЗМІ брешуть".

"ЗМІ брешуть, щоб зірвати порядок денний президента. Це справді так просто", - сказано у його повідомленні.