ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Вэнс и Рубио набросились на NBC News за материал об Украине и расколе в команде Трампа

США, Среда 26 ноября 2025 09:05
UA EN RU
Вэнс и Рубио набросились на NBC News за материал об Украине и расколе в команде Трампа Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В США назвали "фейком" публикацию американских СМИ о том, что в команде президента Дональда Трампа "возник раскол" из-за вопроса прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение государственного секретаря США Марко Рубио и сообщение вице-президента США Джей Ди Венса в X (Twitter).

В частности Рубио назвал материал американского издания NBC News относительно требований министра армии США Дэниела Дрисколла в Киеве и "раскол в администрации Трампа" якобы очередным "примером длительной серии полностью фейковых новостей".

"Эта история - лишь очередной пример длительной серии полностью фейковых новостей, которые утверждают о расколе в администрации Трампа относительно того, как прекратить войну в Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально выдумывают", - написал он.

На публикацию отреагировал также Вэнс, который репостнул сообщение Рубио и заявил, что "СМИ врут".

"СМИ врут, чтобы сорвать повестку дня президента. Это действительно так просто", - сказано в его сообщении.

"Раскол" в Белом доме?

Отметим, что по данным американского издания NBC News, министр Дрисколл во время визита в Украину предупредил украинских официальных лиц в Киеве, что украинские Вооруженные силы якобы столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неизбежное поражение от российских войск.

Более того, издание сообщило, что "украинский вопрос" стал причиной для конфликта двух конкурирующих группировок в Белом доме. К одной из них относятся вице-президент Вэнс и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, к другой - госсекретарь Рубио.

Группировка Вэнса-Уиткоффа планирует "сдать" Украину россиянам, заставив Киев пойти на "мир". Тогда как группа Рубио и других политических деятелей, занимающих более реалистичную позицию, считают, что давить нужно на Россию. Сам Трамп, утверждает издание, не имеет собственного мнения по этому поводу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джей Ди Вэнс Дональд Трамп
Новости
Трамп отрицает, что устанавливал дедлайн для заключения "мирной сделки" по Украине
Трамп отрицает, что устанавливал дедлайн для заключения "мирной сделки" по Украине
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины