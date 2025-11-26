Вэнс и Рубио набросились на NBC News за материал об Украине и расколе в команде Трампа
В США назвали "фейком" публикацию американских СМИ о том, что в команде президента Дональда Трампа "возник раскол" из-за вопроса прекращения войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение государственного секретаря США Марко Рубио и сообщение вице-президента США Джей Ди Венса в X (Twitter).
В частности Рубио назвал материал американского издания NBC News относительно требований министра армии США Дэниела Дрисколла в Киеве и "раскол в администрации Трампа" якобы очередным "примером длительной серии полностью фейковых новостей".
"Эта история - лишь очередной пример длительной серии полностью фейковых новостей, которые утверждают о расколе в администрации Трампа относительно того, как прекратить войну в Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально выдумывают", - написал он.
На публикацию отреагировал также Вэнс, который репостнул сообщение Рубио и заявил, что "СМИ врут".
"СМИ врут, чтобы сорвать повестку дня президента. Это действительно так просто", - сказано в его сообщении.
"Раскол" в Белом доме?
Отметим, что по данным американского издания NBC News, министр Дрисколл во время визита в Украину предупредил украинских официальных лиц в Киеве, что украинские Вооруженные силы якобы столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неизбежное поражение от российских войск.
Более того, издание сообщило, что "украинский вопрос" стал причиной для конфликта двух конкурирующих группировок в Белом доме. К одной из них относятся вице-президент Вэнс и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, к другой - госсекретарь Рубио.
Группировка Вэнса-Уиткоффа планирует "сдать" Украину россиянам, заставив Киев пойти на "мир". Тогда как группа Рубио и других политических деятелей, занимающих более реалистичную позицию, считают, что давить нужно на Россию. Сам Трамп, утверждает издание, не имеет собственного мнения по этому поводу.