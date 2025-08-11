Веніславський закликав скасувати передачу повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії

За його словами, ситуація викликає серйозне занепокоєння, оскільки критично важливі повноваження передано іноземній компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів, зареєстрованій в офшорній зоні. До того ж, за наявною інформацією, ця компанія може бути пов’язана з російською федерацією, що створює пряму загрозу національній безпеці України.

"Це рішення, воно не лише може містити дуже істотні ризики для сектору безпеки і оборони, воно є взагалі антидержавним. Фактично, Державна авіаційна служба - це центральний орган виконавчої влади, який міг перебрати на себе повноваження щодо супроводу ремонтної документації на вертольоті Ми-8. Треба сказати, що це головний вертоліт, який експлуатується всіма головними складовими сектору безпеки і оборони України", - зазначив нардеп.

Федір Веніславський також повідомив, що вже порушив питання передачі важливих повноважень іноземній компанії перед компетентними органами та прем’єр-міністром України і наголосив, що зробив це одразу після ознайомлення з рішенням Державіаслужби, яке викликало серйозне занепокоєння.

"Я звернувся в той же день до Служби безпеки України з депутатським зверненням. Наступного дня звернувся до прем'єр-міністра України Юлії Анатоліївни Свириденко, щоб вони розглянули це питання на засіданні Кабінету міністрів України, терміново скасували це антидержавне рішення Державної авіаційної служби і відсторонили пана Більчука від посади керівника Державної авіаційної служби", - наголосив член Комітету ВРУ з нацбезпеки.

Підсумовуючи, Веніславський наголошує, що у нинішніх умовах війни передача повноважень із обслуговування стратегічної авіатехніки іноземним структурам без ретельної перевірки створює ризики для України. Йдеться, зокрема про витік чутливої інформації до країни-агресора, ризик саботажу ремонту Ми-8 та залежність оборонної сфери від зовнішніх структур.

"Це питання потребує негайної, прозорої та виваженої реакції з боку Кабінету Міністрів України та компетентних органів, адже йдеться не лише про процедурні рішення, а про захист національної безпеки та ключових стратегічних інтересів країни", - додав нардеп.