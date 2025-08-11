Вениславский призвал отменить передачу полномочий по Ми-8 иностранной компании

Передача права сопровождения ремонтной документации для вертолетов Ми-8 иностранной компании, которую связывают с российским ОПК, вызвала жесткую реакцию со стороны народных депутатов. В Верховной Раде решение Госавиаслужбы уже назвали угрожающим для государства и требуют его отменить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.
По его словам, ситуация вызывает серьезное беспокойство, поскольку критически важные полномочия переданы иностранной компании из Объединенных Арабских Эмиратов, зарегистрированной в оффшорной зоне. К тому же, по имеющейся информации, эта компания может быть связана с российской федерацией, что создает прямую угрозу национальной безопасности Украины.
"Это решение, оно не только может содержать очень существенные риски для сектора безопасности и обороны, оно является вообще антигосударственным. Фактически, Государственная авиационная служба - это центральный орган исполнительной власти, который мог взять на себя полномочия по сопровождению ремонтной документации на вертолете Ми-8. Надо сказать, что это главный вертолет, который эксплуатируется всеми главными составляющими сектора безопасности и обороны Украины", - отметил нардеп.
Федор Вениславский также сообщил, что уже поднял вопрос передачи важных полномочий иностранной компании перед компетентными органами и премьер-министром Украины и подчеркнул, что сделал это сразу после ознакомления с решением Госавиаслужбы, которое вызвало серьезное беспокойство.
"Я обратился в тот же день в Службу безопасности Украины с депутатским обращением. На следующий день обратился к премьер-министру Украины Юлии Анатольевне Свириденко, чтобы они рассмотрели этот вопрос на заседании Кабинета министров Украины, срочно отменили это антигосударственное решение Государственной авиационной службы и отстранили господина Бильчука от должности руководителя Государственной авиационной службы", - подчеркнул член Комитета ВРУ по нацбезопасности.
Подытоживая, Вениславский отмечает, что в нынешних условиях войны передача полномочий по обслуживанию стратегической авиатехники иностранным структурам без тщательной проверки создает риски для Украины. Речь идет, в частности, об утечке чувствительной информации в страну-агрессора, риск саботажа ремонта Ми-8 и зависимость оборонной сферы от внешних структур.
"Этот вопрос требует немедленной, прозрачной и взвешенной реакции со стороны Кабинета Министров Украины и компетентных органов, ведь речь идет не только о процедурных решениях, а о защите национальной безопасности и ключевых стратегических интересов страны", - добавил нардеп.
В начале августа Государственная авиационная служба Украины под руководством Александра Бильчука отчиталась о якобы успешном решении вопроса по сопровождению ремонтной документации вертолетов типа Ми-8 и делегировании соответствующих функций определенному субъекту. В то же время в публичном сообщении не было указано названия компании, которой переданы критически важные полномочия.
Впоследствии выяснилось, что речь идет об AAL Group Ltd, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, в Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone - то есть иностранной компании, функционирующей в оффшорной юрисдикции. Кроме того, по данным из открытых источников, конечным бенефициаром AAL Group Ltd может быть российская компания "Вертолеты России", которая входит в состав государственного оборонного концерна "Ростех".
В результате этого решения украинские авиаремонтные предприятия - включая те, которые обслуживают боевые вертолеты для Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других структур сектора безопасности - обязаны согласовывать свои действия по ремонту, обслуживанию и модернизации Ми-8 с иностранной компанией.
Речь идет, в частности, о согласовании технической документации, спецификаций ремонтов, состояния отдельных бортов, объемов работ и другой чувствительной информации оборонного характера.