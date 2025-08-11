ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Веніславський закликав скасувати передачу повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії

Понеділок 11 серпня 2025 13:06
UA EN RU
Веніславський закликав скасувати передачу повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії Фото: народний депутат Федір Веніславський (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Передача права супроводу ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8 іноземній компанії, яку пов’язують із російським ОПК, викликала жорстку реакцію з боку народних депутатів. У Верховній Раді рішення Державіаслужби вже назвали загрозливим для держави та вимагають його скасувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського.

За його словами, ситуація викликає серйозне занепокоєння, оскільки критично важливі повноваження передано іноземній компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів, зареєстрованій в офшорній зоні. До того ж, за наявною інформацією, ця компанія може бути пов’язана з російською федерацією, що створює пряму загрозу національній безпеці України.

"Це рішення, воно не лише може містити дуже істотні ризики для сектору безпеки і оборони, воно є взагалі антидержавним. Фактично, Державна авіаційна служба - це центральний орган виконавчої влади, який міг перебрати на себе повноваження щодо супроводу ремонтної документації на вертольоті Ми-8. Треба сказати, що це головний вертоліт, який експлуатується всіма головними складовими сектору безпеки і оборони України", - зазначив нардеп.

Федір Веніславський також повідомив, що вже порушив питання передачі важливих повноважень іноземній компанії перед компетентними органами та прем’єр-міністром України і наголосив, що зробив це одразу після ознайомлення з рішенням Державіаслужби, яке викликало серйозне занепокоєння.

"Я звернувся в той же день до Служби безпеки України з депутатським зверненням. Наступного дня звернувся до прем'єр-міністра України Юлії Анатоліївни Свириденко, щоб вони розглянули це питання на засіданні Кабінету міністрів України, терміново скасували це антидержавне рішення Державної авіаційної служби і відсторонили пана Більчука від посади керівника Державної авіаційної служби", - наголосив член Комітету ВРУ з нацбезпеки.

Підсумовуючи, Веніславський наголошує, що у нинішніх умовах війни передача повноважень із обслуговування стратегічної авіатехніки іноземним структурам без ретельної перевірки створює ризики для України. Йдеться, зокрема про витік чутливої інформації до країни-агресора, ризик саботажу ремонту Ми-8 та залежність оборонної сфери від зовнішніх структур.

"Це питання потребує негайної, прозорої та виваженої реакції з боку Кабінету Міністрів України та компетентних органів, адже йдеться не лише про процедурні рішення, а про захист національної безпеки та ключових стратегічних інтересів країни", - додав нардеп.

Що відомо про проблему

На початку серпня Державна авіаційна служба України під керівництвом Олександра Більчука прозвітувала про нібито успішне розв'язання питання щодо супроводження ремонтної документації вертольотів типу Ми-8 та делегування відповідних функцій визначеному суб’єкту. Водночас у публічному повідомленні не було вказано назви компанії, якій передано критично важливі повноваження.

Згодом з’ясувалося, що йдеться про AAL Group Ltd, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах, у Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – тобто іноземну компанію, що функціонує в офшорній юрисдикції. Крім того, за даними з відкритих джерел, кінцевим бенефіціаром AAL Group Ltd може бути російська компанія "Вертольоти Росії", яка входить до складу державного оборонного концерну "Ростех".

У результаті цього рішення українські авіаремонтні підприємства – включно з тими, що обслуговують бойові гелікоптери для Збройних сил України, Національної гвардії та інших структур сектору безпеки - зобов’язані погоджувати свої дії з ремонту, обслуговування та модернізації Ми-8 з іноземною компанією.

Йдеться, зокрема, про узгодження технічної документації, специфікацій ремонтів, стану окремих бортів, обсягів робіт та іншої чутливої інформації оборонного характеру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН