Веніславський закликав скасувати передачу повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Передача права супроводу ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8 іноземній компанії, яку пов’язують із російським ОПК, викликала жорстку реакцію з боку народних депутатів. У Верховній Раді рішення Державіаслужби вже назвали загрозливим для держави та вимагають його скасувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського.
За його словами, ситуація викликає серйозне занепокоєння, оскільки критично важливі повноваження передано іноземній компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів, зареєстрованій в офшорній зоні. До того ж, за наявною інформацією, ця компанія може бути пов’язана з російською федерацією, що створює пряму загрозу національній безпеці України.
"Це рішення, воно не лише може містити дуже істотні ризики для сектору безпеки і оборони, воно є взагалі антидержавним. Фактично, Державна авіаційна служба - це центральний орган виконавчої влади, який міг перебрати на себе повноваження щодо супроводу ремонтної документації на вертольоті Ми-8. Треба сказати, що це головний вертоліт, який експлуатується всіма головними складовими сектору безпеки і оборони України", - зазначив нардеп.
Федір Веніславський також повідомив, що вже порушив питання передачі важливих повноважень іноземній компанії перед компетентними органами та прем’єр-міністром України і наголосив, що зробив це одразу після ознайомлення з рішенням Державіаслужби, яке викликало серйозне занепокоєння.
"Я звернувся в той же день до Служби безпеки України з депутатським зверненням. Наступного дня звернувся до прем'єр-міністра України Юлії Анатоліївни Свириденко, щоб вони розглянули це питання на засіданні Кабінету міністрів України, терміново скасували це антидержавне рішення Державної авіаційної служби і відсторонили пана Більчука від посади керівника Державної авіаційної служби", - наголосив член Комітету ВРУ з нацбезпеки.
Підсумовуючи, Веніславський наголошує, що у нинішніх умовах війни передача повноважень із обслуговування стратегічної авіатехніки іноземним структурам без ретельної перевірки створює ризики для України. Йдеться, зокрема про витік чутливої інформації до країни-агресора, ризик саботажу ремонту Ми-8 та залежність оборонної сфери від зовнішніх структур.
"Це питання потребує негайної, прозорої та виваженої реакції з боку Кабінету Міністрів України та компетентних органів, адже йдеться не лише про процедурні рішення, а про захист національної безпеки та ключових стратегічних інтересів країни", - додав нардеп.
Що відомо про проблему
На початку серпня Державна авіаційна служба України під керівництвом Олександра Більчука прозвітувала про нібито успішне розв'язання питання щодо супроводження ремонтної документації вертольотів типу Ми-8 та делегування відповідних функцій визначеному суб’єкту. Водночас у публічному повідомленні не було вказано назви компанії, якій передано критично важливі повноваження.
Згодом з’ясувалося, що йдеться про AAL Group Ltd, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах, у Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – тобто іноземну компанію, що функціонує в офшорній юрисдикції. Крім того, за даними з відкритих джерел, кінцевим бенефіціаром AAL Group Ltd може бути російська компанія "Вертольоти Росії", яка входить до складу державного оборонного концерну "Ростех".
У результаті цього рішення українські авіаремонтні підприємства – включно з тими, що обслуговують бойові гелікоптери для Збройних сил України, Національної гвардії та інших структур сектору безпеки - зобов’язані погоджувати свої дії з ремонту, обслуговування та модернізації Ми-8 з іноземною компанією.
Йдеться, зокрема, про узгодження технічної документації, специфікацій ремонтів, стану окремих бортів, обсягів робіт та іншої чутливої інформації оборонного характеру.