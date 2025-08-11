Вениславский призвал отменить передачу полномочий по Ми-8 иностранной компании

Передача права сопровождения ремонтной документации для вертолетов Ми-8 иностранной компании, которую связывают с российским ОПК, вызвала жесткую реакцию со стороны народных депутатов. В Верховной Раде решение Госавиаслужбы уже назвали угрожающим для государства и требуют его отменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.

По его словам, ситуация вызывает серьезное беспокойство, поскольку критически важные полномочия переданы иностранной компании из Объединенных Арабских Эмиратов, зарегистрированной в оффшорной зоне. К тому же, по имеющейся информации, эта компания может быть связана с российской федерацией, что создает прямую угрозу национальной безопасности Украины.

"Это решение, оно не только может содержать очень существенные риски для сектора безопасности и обороны, оно является вообще антигосударственным. Фактически, Государственная авиационная служба - это центральный орган исполнительной власти, который мог взять на себя полномочия по сопровождению ремонтной документации на вертолете Ми-8. Надо сказать, что это главный вертолет, который эксплуатируется всеми главными составляющими сектора безопасности и обороны Украины", - отметил нардеп.

Федор Вениславский также сообщил, что уже поднял вопрос передачи важных полномочий иностранной компании перед компетентными органами и премьер-министром Украины и подчеркнул, что сделал это сразу после ознакомления с решением Госавиаслужбы, которое вызвало серьезное беспокойство.

"Я обратился в тот же день в Службу безопасности Украины с депутатским обращением. На следующий день обратился к премьер-министру Украины Юлии Анатольевне Свириденко, чтобы они рассмотрели этот вопрос на заседании Кабинета министров Украины, срочно отменили это антигосударственное решение Государственной авиационной службы и отстранили господина Бильчука от должности руководителя Государственной авиационной службы", - подчеркнул член Комитета ВРУ по нацбезопасности.

Подытоживая, Вениславский отмечает, что в нынешних условиях войны передача полномочий по обслуживанию стратегической авиатехники иностранным структурам без тщательной проверки создает риски для Украины. Речь идет, в частности, об утечке чувствительной информации в страну-агрессора, риск саботажа ремонта Ми-8 и зависимость оборонной сферы от внешних структур.

"Этот вопрос требует немедленной, прозрачной и взвешенной реакции со стороны Кабинета Министров Украины и компетентных органов, ведь речь идет не только о процедурных решениях, а о защите национальной безопасности и ключевых стратегических интересов страны", - добавил нардеп.