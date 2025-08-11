ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Вениславский призвал отменить передачу полномочий по Ми-8 иностранной компании

Понедельник 11 августа 2025 13:06
UA EN RU
Вениславский призвал отменить передачу полномочий по Ми-8 иностранной компании Фото: народный депутат Федор Вениславский (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Передача права сопровождения ремонтной документации для вертолетов Ми-8 иностранной компании, которую связывают с российским ОПК, вызвала жесткую реакцию со стороны народных депутатов. В Верховной Раде решение Госавиаслужбы уже назвали угрожающим для государства и требуют его отменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.

По его словам, ситуация вызывает серьезное беспокойство, поскольку критически важные полномочия переданы иностранной компании из Объединенных Арабских Эмиратов, зарегистрированной в оффшорной зоне. К тому же, по имеющейся информации, эта компания может быть связана с российской федерацией, что создает прямую угрозу национальной безопасности Украины.

"Это решение, оно не только может содержать очень существенные риски для сектора безопасности и обороны, оно является вообще антигосударственным. Фактически, Государственная авиационная служба - это центральный орган исполнительной власти, который мог взять на себя полномочия по сопровождению ремонтной документации на вертолете Ми-8. Надо сказать, что это главный вертолет, который эксплуатируется всеми главными составляющими сектора безопасности и обороны Украины", - отметил нардеп.

Федор Вениславский также сообщил, что уже поднял вопрос передачи важных полномочий иностранной компании перед компетентными органами и премьер-министром Украины и подчеркнул, что сделал это сразу после ознакомления с решением Госавиаслужбы, которое вызвало серьезное беспокойство.

"Я обратился в тот же день в Службу безопасности Украины с депутатским обращением. На следующий день обратился к премьер-министру Украины Юлии Анатольевне Свириденко, чтобы они рассмотрели этот вопрос на заседании Кабинета министров Украины, срочно отменили это антигосударственное решение Государственной авиационной службы и отстранили господина Бильчука от должности руководителя Государственной авиационной службы", - подчеркнул член Комитета ВРУ по нацбезопасности.

Подытоживая, Вениславский отмечает, что в нынешних условиях войны передача полномочий по обслуживанию стратегической авиатехники иностранным структурам без тщательной проверки создает риски для Украины. Речь идет, в частности, об утечке чувствительной информации в страну-агрессора, риск саботажа ремонта Ми-8 и зависимость оборонной сферы от внешних структур.

"Этот вопрос требует немедленной, прозрачной и взвешенной реакции со стороны Кабинета Министров Украины и компетентных органов, ведь речь идет не только о процедурных решениях, а о защите национальной безопасности и ключевых стратегических интересов страны", - добавил нардеп.

Что известно о проблеме

В начале августа Государственная авиационная служба Украины под руководством Александра Бильчука отчиталась о якобы успешном решении вопроса по сопровождению ремонтной документации вертолетов типа Ми-8 и делегировании соответствующих функций определенному субъекту. В то же время в публичном сообщении не было указано названия компании, которой переданы критически важные полномочия.

Впоследствии выяснилось, что речь идет об AAL Group Ltd, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, в Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone - то есть иностранной компании, функционирующей в оффшорной юрисдикции. Кроме того, по данным из открытых источников, конечным бенефициаром AAL Group Ltd может быть российская компания "Вертолеты России", которая входит в состав государственного оборонного концерна "Ростех".

В результате этого решения украинские авиаремонтные предприятия - включая те, которые обслуживают боевые вертолеты для Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других структур сектора безопасности - обязаны согласовывать свои действия по ремонту, обслуживанию и модернизации Ми-8 с иностранной компанией.

Речь идет, в частности, о согласовании технической документации, спецификаций ремонтов, состояния отдельных бортов, объемов работ и другой чувствительной информации оборонного характера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН