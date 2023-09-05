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Веніславський розповів, чи буде масова екстрадиція ухилянтів до України

Фото: народний депутат Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Масової екстрадиції чоловіків-ухилянтів до України з-за кордону не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського в ефірі Радіо Свобода.

"З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має персоналізований, індивідуальний характер. Відповідно до кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції", - розповів Веніславський.

Але, за його словами, з огляду на правила, європейські правові стандарти, які регламентують діяльність і судових органів, і правоохоронних - це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. І остаточне рішення буде за судом.

"Тому звичайно це дуже непроста процедура і будемо думати, як її зробити більш гнучкою. Але це потребує ретельних аналізів і дискусій", - зазначив нардеп.

Екстрадиція ухилянтів в Україну

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Нещодавно воєнний стан та мобілізацію продовжили ще як мінімум до 15 листопада 2023 року.

При цьому в Україні після початку мобілізації почали виникати схеми для виїзду тих військовозобов'язаних, хто не має права на відстрочку чи звільнення від мобілізації на законних підставах.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українські правоохоронні органи практично в будь-якій країні світу можуть запросити екстрадицію людей, які виїхали за кордон за підробленими документами ВЛК.

Зазначимо, вчора нардеп Федір Веніславський заявляв, що метою екстрадиції ухилянтів до України є повернення тих, хто виїхав за кордон незаконно

 

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Мобілізація в Україні