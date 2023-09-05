Вениславский рассказал, будет ли массовая экстрадиция уклонистов в Украину

"С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность носит персонализированный, индивидуальный характер. Согласно каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции" , - рассказал Вениславский.

Но, по его словам, учитывая правила, европейские правовые стандарты, регламентирующие деятельность и судебных органов, и правоохранительных - это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии. И окончательное решение будет за судом.

"Поэтому, конечно, это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой. Но это требует тщательных анализов и дискуссий", - отметил нардеп.

Экстрадиция уклонистов в Украину

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Недавно военное положение и мобилизацию продлили еще как минимум до 15 ноября 2023 года.

При этом в Украине после начала мобилизации начали возникать схемы для выезда военнообязанных, которые не имеют права на отсрочку или освобождение от мобилизации на законных основаниях.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинские правоохранительные органы практически в любой стране мира могут запросить экстрадицию людей, выехавших за границу по поддельным документам ВВК.

Отметим, вчера нардеп Федор Вениславский заявлял, что целью экстрадиции уклонистов в Украину является возвращение тех, то выехал за границу незаконно.