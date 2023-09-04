На фронт? Веніславський назвав мету екстрадиції ухилянтів в Україну

Метою екстрадиції ухилянтів до України є повернення тих, хто виїхав за кордон незаконно. Вони мають понести кримінальну відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі телемарафону члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського.

"Я не говорив, що це буде мати масовий характер. Я говорив, про те, що для того, щоб ми повернули тих громадян, які незаконно виїхали, треба, щоб щодо цих громадян були зареєстровані кримінальні провадження", - сказав він.

На думку Веніславського, для цього необхідно встановити сам факт вчинення протиправних дій, а це вже питання правоохоронців, міжнародної правової допомоги.

"Це достатньо непросте завдання, але якщо людина вчинила кримінально карне діяння, вона має нести за це покарання. Ключова мета кримінальної відповідальності це неможливість її уникнути", - додав нардеп.

Екстрадиція ухилянтів в Україну

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Зокрема, військовий стан та мобілізація в Україні діятимуть ще як мінімум до 15 листопада 2023 року.

При цьому в Україні після початку мобілізації почали виникати схеми для виїзду тих військовозобов'язаних, хто не має права на відстрочку чи звільнення від мобілізації на законних підставах. У зв'язку з цим у Раді заговорили про можливість екстрадиції тих, хто виїхав з України за підробленими документами та відповідно незаконно.

Як раніше писало РБК-Україна правоохоронці можуть запросити екстрадицію людей, які виїхали за кордон за підробленими документами ВЛК, практично в будь-якій країні світу. Як може працювати механізм екстрадиції і чи почнуть невдовзі повертати з-за кордону ухилянтів, які незаконно виїхали з України - читайте в матеріалі.

