Вениславский подозревает конфликт интересов у судей КСУ

Фото: Федор Вениславский (РБК-Украина)

Вениславский заявил, что НАПК нужно проверить эту информацию

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский видит конфликт интересов у судей КСУ, когда они принимают решения, которые косвенно касаются их правового статуса. Это проверят.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) должно проверить возможный конфликт интересов у суддей.

"Другой вопрос, что механизм внешнего контроля за судьями КСУ сам по себе интересный, так сказать, и вряд ли применим", - заявил он.

Отметим, законопроект о реформировании Конституционного суда Украины был внесен главой комитета соцполитики Галиной Третьяковой, однако его так и не начали рассматривать.

Ранее президент предлагал парламенту изменить свою судебную реформу, которую Конституционный суд признал несоответствующей Конституции.

РБК-Украина писало, что КСУ признал неконституционным конкурс в новый реформированный Верховный суд.

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Автор: Анастасия Рокитна