ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Веніславський підозрює конфлікт інтересів у суддів КСУ

Новини » Політика     26.06.2020 - 09:25
Веніславський підозрює конфлікт інтересів у суддів КСУ
Фото: Федір Веніславський (РБК-Україна)

Веніславський заявив, що НАЗК потрібно перевірити цю інформацію

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський бачить конфлікт інтересів у суддів КСУ, коли вони приймають рішення, які опосередковано стосуються їх правового статусу. Це перевірять.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК) повинно перевірити можливий конфлікт інтересів у суддів.

"Інше питання, що механізм зовнішнього контролю за суддями КСУ сам по собі цікавий, так сказати, і навряд чи його застосувати", - заявив він.

Зазначимо, законопроект про реформування Конституційного суду України був внесений головою комітету соцполітики Галиною Третьяковою, однак його так і не почали розглядати.

Раніше президент пропонував парламенту змінити свою судову реформу, яку Конституційний суд визнав такою, що не відповідає Конституції

РБК-Україна писало, що КСУ визнав неконституційним конкурс в новий реформований Верховний суд.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Конституционный суд Украины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся