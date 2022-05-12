Венгрия заблокирует санкции против патриарха Кирилла

Сообщается, что сегодня премьер Виктор Орбан встречался с сирийским православным патриархом Игнаком Эфремом, который ранее просил его помешать плану Европейской комиссии включить Кирилла в санкционный список.

На встрече сирийский патриарх заявил, что санкции против Кирилла создадут прецедент, который "смутит миллионы верующих христиан". Орбан повторил, что Венгрия не поддержит санкции против церковных иерархов, поскольку этот затронет вопрос религиозной свободы венгерских общин.