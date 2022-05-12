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Венгрия заблокирует санкции против патриарха Кирилла

Фото: российский патриарх Кирилл (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Венгрия заблокирует введение европейских санкций против предстоятеля "Русской православной церкви" патриарха Кирилла. Ограничения должны войти в шестой пакет санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на infostart.hu.

Сообщается, что сегодня премьер Виктор Орбан встречался с сирийским православным патриархом Игнаком Эфремом, который ранее просил его помешать плану Европейской комиссии включить Кирилла в санкционный список.

На встрече сирийский патриарх заявил, что санкции против Кирилла создадут прецедент, который "смутит миллионы верующих христиан". Орбан повторил, что Венгрия не поддержит санкции против церковных иерархов, поскольку этот затронет вопрос религиозной свободы венгерских общин.

Напомним, ранее стало известно, что санкции против Кирилла могут войти в шестой пакет санкций Евросоюза против России.

С начала российского вторжения в Украину он оправдывал войну тем, что якобы Россия защищает мирных людей. Порцию критики предстоятель РПЦ получил и от Ватикана.

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ВенгрияПатриарх КириллВиктор ОрбанСанкции против России