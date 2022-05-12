Угорщина заблокує санкції проти патріарха Кирила

Повідомляється, що сьогодні прем'єр Віктор Орбан зустрічався з сирійським православним патріархом Ігнаком Ефремом, який раніше просив його перешкодити плану Європейської комісії включити Кирила в санкційний список.

На зустрічі сирійський патріарх заявив, що санкції проти Кирила створять прецедент, який "збентежить мільйони віруючих християн". Орбан повторив, що Угорщина не підтримає санкції проти церковних ієрархів, оскільки це торкнеться питання релігійної свободи угорських громад.