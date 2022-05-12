Угорщина заблокує санкції проти патріарха Кирила

Угорщина заблокує введення європейських санкцій проти предстоятеля "Російської православної церкви" патріарха Кирила. Обмеження мають увійти до шостого пакету санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на infostart.hu.
Повідомляється, що сьогодні прем'єр Віктор Орбан зустрічався з сирійським православним патріархом Ігнаком Ефремом, який раніше просив його перешкодити плану Європейської комісії включити Кирила в санкційний список.
На зустрічі сирійський патріарх заявив, що санкції проти Кирила створять прецедент, який "збентежить мільйони віруючих християн". Орбан повторив, що Угорщина не підтримає санкції проти церковних ієрархів, оскільки це торкнеться питання релігійної свободи угорських громад.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що санкції проти Кирила можуть увійти до шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.
З початку російського вторгнення в Україну він виправдовував війну тим, що нібито Росія захищає мирних людей. Порцію критики предстоятель РПЦ отримав і від Ватикану.
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