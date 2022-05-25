Венгрия ввела чрезвычайную ситуацию. Посольство объяснило, в чем причина

"В связи с военной ситуацией в соседней стране чрезвычайная ситуация, введенная в связи с изменениями в Конституции, предоставляет возможность в случае возникновения в соседней стране военной ситуации, вооруженного конфликта или гуманитарной катастрофы иметь в распоряжении Правительства все необходимые инструменты для оказания помощи, поддержки, жилья беженцам, а также для предотвращения вредных экономических влияний, в интересах смягчения последствий", - говорится в заявлении.

Чрезвычайная ситуация в Венгрии

Напомним, вчера, 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в стране чрезвычайной ситуации, как он пояснил, позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами.

Что говорят в Украине

После чего в офисе президента Украины отреагировали на этот шаг и назвали его ничем иным как PR-позицией действующего правительства.

Там считают, что венгерское правительство сознательно пытается сместить акценты с войны на ее последствия для мира. Такой подход способствует руководству РФ.

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