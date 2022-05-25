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Угорщина ввела надзвичайну ситуацію. Посольство пояснило, в чому причина

Фото: Угорщина ввела надзвичайну ситуацію в країні (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Оголошення надзвичайної ситуації в Угорщині пов'язано з воєнною ситуацією в Україні. Влада дійшла до таких заходів для надання підтримки біженцям та уникнення шкідливих економічних впливів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства Угорщини в Україні в Facebook.

"У зв’язку з воєнною ситуацією в сусідній країні надзвичайна ситуація, запроваджена згідно зі змінами в Конституції, надає можливість у разі виникнення у сусідній країні воєнної ситуації, збройного конфлікту або гуманітарної катастрофи мати у розпорядженні Уряду усі необхідні інструменти для надання допомоги, підтримки, житла біженцям, а також для запобігання шкідливих економічних впливів, в інтересах пом’якшення наслідків", - йдеться в заяві.

Надзвичайна ситуація в Угорщині

Нагадаємо, вчора, 24 травня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запровадження в країні надзвичайної ситуації, що як він пояснив, дозволить уряду негайно відреагувати та захистити Угорщину та угорські сім'ї всіма можливими засобами.

Що кажуть в Україні

Після чого в Офісі президента України відреагували на цей крок і назвали його нічим іншим як PR-позицією тамтешнього уряду.

Там вважають, що угорський уряд свідомо намагається змістити акценти з війни на її наслідки для світу. Такий підхід сприяє керівництву РФ.

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Угорщина