PR-позиция. У Зеленского отреагировали на введение Венгрией чрезвычайного положения

В Офисе президента считают, что венгерское правительство намеренно пытается сместить акценты с войны на ее последствия для мира. Такой подход помогает руководству РФ.

"Это пиар-позиция правительства Венгрии. Такие позиции постоянно. Они же общаются, наверное, у них есть лобби российское, есть определенный контакт с Российской Федерацией. Они сейчас начинают отрабатывать программу максимального количества информационных поводов, которые были бы не на руку Украине или европейского проукраинского единства", – объяснил Подоляк.

Венгерский премьер-министр Орбан объявил о введении чрезвычайного положения с 25 мая. По его словам, война в Украине "является постоянной угрозой" для Венгрии.