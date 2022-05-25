Венгрия введет новые налоги для крупных компаний: средства пойдут на армию
В Венгрии крупные компании будут платить новый налог на сверхприбыль. Собранные средства будут направлены на армию и на субсидии для местных граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"Мы обяжем банки, телекоммуникационные компании, крупные торговые сети, страховщиков, энергетические фирмы и авиаперевозчиков перечислять большую часть их сверхприбыли в специальные государственные фонды", - заявил глава венгерского правительства.
При этом он отметил, что один фонд будет создан для финансирования армии, а второй - для выделения субсидий с целью уменьшения коммунальных платежей для граждан.
По его словам, решение будет действовать в период с 2022 по 2023 год. Все подробности нововведения премьер огласит в четверг, 26 мая, после заседания правительства.
Напомним, ранее стало известно, что с полуночи среды, 25 мая, в Венгрии вводят чрезвычайное положение. Такое решение было принято сразу после формирования нового правительства.
Также мы писали, что, по информации посольства Венгрии в Украине, объявление чрезвычайной ситуации в Венгрии связано с военной ситуацией в Украине. Власти пришли к таким мерам для оказания поддержки беженцам и избежания вредных экономических влияний.
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