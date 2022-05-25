Угорщина запровадить нові податки для великих компаній: кошти підуть на армію
В Угорщині великі компанії сплачуватимуть новий податок на надприбутки. Зібрані кошти будуть направлені на армію та на субсидії для місцевих громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
"Ми зобов'яжемо банки, телекомунікаційні компанії, великі торгові мережі, страховиків, енергетичні фірми та авіаперевізників перераховувати більшу частину їх надприбутків у спеціальні державні фонди", - заявив глава угорського уряду.
При цьому він зазначив, що один фонд буде створено для фінансування армії, а другий - для надання субсидій з метою зменшення комунальних платежів для громадян.
За його словами, рішення діятиме у період з 2022 по 2023 рік. Усі подробиці нововведення прем'єр оголосить у четвер, 26 травня, після засідання уряду.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що з півночі середи, 25 травня, в Угорщині запроваджують надзвичайний стан. Таке рішення було ухвалено одразу після формування нового уряду.
Також ми писали, що оголошення надзвичайного стану в Угорщині пов'язане з військовою ситуацією в Україні. Влада прийшла до таких заходів для надання підтримки біженцям та уникнення шкідливих економічних впливів.
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