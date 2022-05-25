Угорщина запровадить нові податки для великих компаній: кошти підуть на армію

В Угорщині великі компанії сплачуватимуть новий податок на надприбутки. Зібрані кошти будуть направлені на армію та на субсидії для місцевих громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.