Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против России: в чем причина

Согласно нескольким осведомленным дипломатическим источникам, которые говорили на условиях анонимности, Будапешт добивается отмены санкций в отношении олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

Отметим, что ЕС намерен продлить санкции против россиян и организаций РФ на шесть месяцев. На данный момент в него входят 1217 физических лиц и 108 организаций. В частности, в списке числятся и трое олигархов.

Послы ЕС планируют обсудить этот вопрос 7 сентября, а продление следует согласовать до 15 сентября.

Венгрия также просит сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли вести дела с некоторыми российскими банками, которые в настоящее время находятся под санкциями.

Сообщается, что Венгрия может таким образом давить на Брюссель, чтобы сдвинуть утверждение "ковидного" пакета европейских средств для Будапешта, которое задерживается из-за опасений Брюсселя по поводу верховенства права.