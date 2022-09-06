UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против России: в чем причина

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor1)
Автор: Елизавета Драбкина

Венгрия угрожает заблокировать продление некоторых частей санкций Евросоюза против России, если трое олигархов не будут исключены из списка ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радіо Свобода".

Согласно нескольким осведомленным дипломатическим источникам, которые говорили на условиях анонимности, Будапешт добивается отмены санкций в отношении олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

Отметим, что ЕС намерен продлить санкции против россиян и организаций РФ на шесть месяцев. На данный момент в него входят 1217 физических лиц и 108 организаций. В частности, в списке числятся и трое олигархов.

Послы ЕС планируют обсудить этот вопрос 7 сентября, а продление следует согласовать до 15 сентября.

Венгрия также просит сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли вести дела с некоторыми российскими банками, которые в настоящее время находятся под санкциями.

Сообщается, что Венгрия может таким образом давить на Брюссель, чтобы сдвинуть утверждение "ковидного" пакета европейских средств для Будапешта, которое задерживается из-за опасений Брюсселя по поводу верховенства права.

Напомним, Венгрию считают троянским конем России в Европе, так как она поддерживает пророссийские идеи и в войне против Украины склоняется на сторону Москвы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияЕвросоюзРоссийская ФедерацияСанкции против России