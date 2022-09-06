Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти Росії: у чому причина

Згідно з кількома обізнаними дипломатичними джерелами, які говорили на умовах анонімності, Будапешт домагається скасування санкцій щодо олігархів Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашникова.

Зазначимо, що ЄС має намір продовжити санкції проти росіян і організацій РФ на шість місяців. На даний момент в нього входять 1217 фізичних осіб і 108 організацій. Зокрема, в списку числяться і троє олігархів.

Посли ЄС планують обговорити це питання 7 вересня, а продовження слід узгодити до 15 вересня.

Угорщина також просить зробити виняток для гуманітарних організацій, щоб вони могли вести справи з деякими російськими банками, які в даний час знаходяться під санкціями.

Повідомляється, що Угорщина може таким чином тиснути на Брюссель, щоб зрушити затвердження "ковідного" пакету європейських засобів для Будапешта, яке затримується через побоювання Брюсселя з приводу верховенства права.