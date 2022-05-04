Венгрия не соглашается с решением ЕС о нефтяном эмбарго России

В венгерском правительстве заявили, что план Евросоюза по полному запрету российской нефти неудовлетворителен, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам информированных источников, Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от российской энергии, будет дано время до конца 2023 года для выполнения санкций, на год больше, чем другим странам-членам.
Однако Золтан Ковач, представитель правительства Венгрии, заявил, что беспокойство Венгрии остаются нерешенными.
"Мы не видим никакого плана или гарантий в текущем предложении по управлению даже переходным периодом, а также того, что будет гарантировать энергетическую безопасность Венгрии", - сказал он.
27 стран-членов ЕС встретятся позже в тот же день, чтобы обсудить - и потенциально одобрить - предложение.
Напомним, страны Евросоюза готовят поэтапное эмбарго на российскую нефть. Ожидается, что о введении запрета на постепенный отказ от поставок из России объявят на следующей неделе.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что формула нефтяного эмбарго должна устроить всех членов ЕС. Запрет ударит по экономике России.