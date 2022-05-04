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Угорщина не погоджується з рішенням ЄС про нафтове ембарго Росії

Фото: Угорщина проти нафтового ембарго Росії (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

В угорському уряді заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами поінформованих джерел, Угорщині та Словаччині, які сильно залежать від російської енергії, буде дано час до кінця 2023 року для виконання санкцій, на рік більше, ніж іншим країнам-членам.

Проте Золтан Ковач, речник уряду Угорщини, заявив, що занепокоєння Угорщини залишаються невирішеними.

"Ми не бачимо жодного плану чи гарантій у поточній пропозиції щодо управління навіть перехідним періодом, а також того, що гарантуватиме енергетичну безпеку Угорщини", - сказав він.

27 країн-членів ЄС зустрінуться пізніше того ж дня, щоб обговорити - і потенційно схвалити - пропозицію.

Нагадаємо, країни Євросоюзу готують поетапне ембарго на російську нафту. Очікується, що про введення заборони на поступову відмову від постачання з Росії оголосять наступного тижня.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що формула нафтового ембарго повинна влаштувати всіх членів ЄС. Заборона вдарить по економіці Росії.

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Російська Федерація