Угорщина не погоджується з рішенням ЄС про нафтове ембарго Росії

За словами поінформованих джерел, Угорщині та Словаччині, які сильно залежать від російської енергії, буде дано час до кінця 2023 року для виконання санкцій, на рік більше, ніж іншим країнам-членам.

Проте Золтан Ковач, речник уряду Угорщини, заявив, що занепокоєння Угорщини залишаються невирішеними.

"Ми не бачимо жодного плану чи гарантій у поточній пропозиції щодо управління навіть перехідним періодом, а також того, що гарантуватиме енергетичну безпеку Угорщини", - сказав він.

27 країн-членів ЄС зустрінуться пізніше того ж дня, щоб обговорити - і потенційно схвалити - пропозицію.