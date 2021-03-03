Венгрия разрешила въезжать в страну из Украины без ограничений в деловых целях

Венгрия отменила ограничения при въезде в страну из ряда других стран. В частности, были отменены ограничения для въезда в Венгрию из Украины.

Ограничения отменены для граждан Венгрии, и тех, кто имеет право на пребывание в стране на протяжении более 90 дней и въезжает в страну в экономических или деловых целях.

Так, в Венгрию без ограничений можно въезжать из США, Китая, России, Индии, Индонезии, Израиля, Японии, Республики Кореи, Турции, Украины, Сингапура, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, ранее Грузия упростила правила въезда для украинцев. Теперь для этого будет достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID.

Также РБК-Украина писало, что Греция внесла Украину в список из десяти стран, с которыми обсуждается возможность введения сертификата вакцинации. Он позволит туристам въезжать в страну без карантина.

Кроме этого с апреля Кипр планирует разрешить въезд в страну из Украины. Изначально въезд для украинцев хотели разрешить с марта.