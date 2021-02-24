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ПЦР-тест до въезда и после: Грузия упростила правила для украинцев

Новина українською → Тбилиси, Среда 24 февраля 2021 13:33
ПЦР-тест до въезда и после: Грузия упростила правила для украинцев Фото: ПЦР-тестирование (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С 1 марта 2021 года Грузия упрощает правила въезда для граждан Украины. Теперь для этого будет достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID.

Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает "Эхо Кавказа".

По его словам, украинцы смогут попасть в страну при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен не позже, чем в течение 72 часов до въезда. При этом на третий день пребывания в Грузии необходимо пройти повторное тестирование за свой счет.

"Армения, Азербайджан, Украина, Россия и Беларусь пополнили список стран, граждане которых смогут въезжать в Грузию по ПЦР-тесту с 1 марта. На сухопутных границах мы по-прежнему сохраняем действующий на сегодняшний день режим", - отметил Гарибашвили.

Напомним, ранее сообщалось, что Грузия отменяет карантинные ограничения, но комендантский час останется.

Отметим, до этого в Грузию начали пускать иностранцев, которые прошли два этапа вакцинации от COVID любой вакциной. Такое решение распространялось и на граждан Российской Федерации.

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