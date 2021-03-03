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Угорщина дозволила в'їжджати в країну з України без обмежень в ділових цілях

Новость на русском → Угорщина, Середа 03 березня 2021 10:58
Угорщина дозволила в'їжджати в країну з України без обмежень в ділових цілях Фото: прикордонний контроль (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Угорщина скасувала обмеження при в'їзді в країну з ряду інших країн. Зокрема, були скасовані обмеження для в'їзду в Угорщину з України.

Про це повідомляє прес-служба угорського уряду.

Так, в Угорщину без обмежень можна в'їжджати з США, Китаю, Росії, Індії, Індонезії, Ізраїлю, Японії, Республіки Кореї, Туреччини, України, Сінгапуру, Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів.

Обмеження скасовані для громадян Угорщини, і тих, хто має право на перебування в країні протягом понад 90 днів і в'їжджає в країну в економічних або ділових цілях.

Нагадаємо, раніше Грузія спростила правила в'їзду для українців. Тепер для цього буде достатньо мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID.

Також РБК-Україна писало, що Греція внесла Україну до списку з десяти країн, з якими обговорюється можливість запровадження сертифіката вакцинації. Він дозволить туристам в'їжджати в країну без карантину.

Крім цього, з квітня Кіпр планує дозволити в'їзд в країну з України. Спочатку в'їзд для українців хотіли дозволити з березня.

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