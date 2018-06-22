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Под Ужгородом начались украинско-венгерские переговоры по закону об образовании

НовостиПолитика    22.06.2018 - 12:58
Фото: украинско-венгерские консультации (twitter.com/PavloKlimkin)
Фото: украинско-венгерские консультации (twitter.com/PavloKlimkin)

В переговорах с обеих сторон участвуют четыре министра

Под Ужгородом стартовали украинско-венгерские переговоры по закону об образовании. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Начинаем украинско-венгерские консультации 4-х министров по реализации нашего закона об образовании. Каждый украинский гражданин венгерского происхождения должен себя чувствовать дома в любом уголке Украины", - сообщил Климкин.

 

Отметим, в консультациях участвуют главы МИД обеих стран Павел Климкин и Петер Сийярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и глава венгерского министерства человеческих ресурсов Миклош Кашлер. Также в переговорах участвуют представители закарпатских венгров.

Напомним, ранее Сийярто раскритиковал Совет Европы за то, что он "больше обеспокоен ситуацией с мигрантами, чем закарпатскими венграми, чьи права грубо нарушают в Украине".

 

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Теги публикации: МИД Украины, Павел Климкин, Венгрия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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