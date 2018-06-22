Под Ужгородом начались украинско-венгерские переговоры по закону об образовании

В переговорах с обеих сторон участвуют четыре министра

Под Ужгородом стартовали украинско-венгерские переговоры по закону об образовании. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Начинаем украинско-венгерские консультации 4-х министров по реализации нашего закона об образовании. Каждый украинский гражданин венгерского происхождения должен себя чувствовать дома в любом уголке Украины", - сообщил Климкин.

Починаємо українсько-угорські консультації 4-х міністрів стосовно реалізації нашого Закону про освіту. Кожен український громадянин угорського походження має себе відчувати вдома у будь-якому куточку України pic.twitter.com/yvx416hykK — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 22, 2018

Отметим, в консультациях участвуют главы МИД обеих стран Павел Климкин и Петер Сийярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и глава венгерского министерства человеческих ресурсов Миклош Кашлер. Также в переговорах участвуют представители закарпатских венгров.

Напомним, ранее Сийярто раскритиковал Совет Европы за то, что он "больше обеспокоен ситуацией с мигрантами, чем закарпатскими венграми, чьи права грубо нарушают в Украине".