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Венгрия рассчитывает на российский газ по южному маршруту, несмотря на прекращение поставок в Болгарию

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Flickr by US Department of State)
Автор: Александр Белоус

Венгрия рассчитывает по-прежнему получать российский газ, несмотря прекращение "Газпромом" поставок в Болгарию. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что газ будет идти согласно отдельному транзитному контракту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Facebook.

Сиярто заявил, что по информации "Газпрома" транспортировка через Болгарию в Сербию или Венгрию является независимой. "Газпром" имеет контракты с различными болгарскими компаниями на поставку газа в Болгарию и на транзит.

"Хочу всех успокоить, что отказ от поставок газа в Болгарию не означает прекращения транзита через Болгарию. Конечно, завтра мы также проконсультируемся с нашими болгарскими партнерами, но пока все участники подтвердили эту информацию ", - сказал Сийярто.

Министр напомнил, что "Газпром" требует другой способ оплаты: компания "Газпром экспорт" запрашивает цену на газ в рублях.

"Однако найдено решение, позволяющее перевести цену на газ в евро на наш счет в евро в Газпромбанке, который будет конвертирован в рубли Газпромбанком и который будет передан в Газпром экспорт", сказал он.

Тем самым он практически подтвердил свое заявление от 11 апреля о том, что венгерская госкомпания будет таким образом оплачивать импорт российского газа, проигнорировав, таким образом, последнее предупреждение и рекомендацию Брюсселя.

Наконец Сийярто раскрыл секретный до сих пор отрывок из российского газового контракта, согласно которому следующее платежное обязательство должно быть выполнено 22 мая.

"Это также означает, что у нас есть еще месяц, чтобы урегулировать все неясности, связанные с оплатой поставок газа, либо с Еврокомиссией, либо с российскими компаниями", - сказал он.

Ранее болгарская газораспределительная компания Bulgargaz получила уведомление от российского "Газпрома" о прекращении поставок газа с 27 апреля.

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Венгрия